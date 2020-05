Un nou webinar marca Doingbusiness.ro din seria Business Evolution

Liderii companiilor aflati sub presiunea schimbarilor realizeaza din ce in ce mai mult ca reactiile rapide si fundamentate fac diferenta intre succes si esec si se gandesc deja la strategii de adaptare a afacerilor lor.Schimbarile in relatiile cu clientii, furnizorii sau bancile, telemunca, accelerearea tehnologizarii genereaza nevoia acuta de actiune, iar adaptarea genereaza totodata noi presiuni de transformare a modului de lucru, structurii organizatiilor si dezvoltarea de noi capabilitati cu ajutorul tehnologiei.Doingbusiness.ro in parteneriat cu Accenture, Orange Romania, Bursa de Valori Bucuresti si Kompass Romania organizeaza joi 7 mai 2020 webinar-ul "BUSINESS EVOLUTION - RETHINK STRATEGY - Insights from business leaders" intr-un demers comun de a ajuta companiile din Romania si liderii acestora sa isi redefineasca strategiile si planurile intr-o perioada de provocari financiare si economice fara precedent.In acest sens, in cadrul seminarului, vor fi dezbatute mai multe teme legate de modul in care companiile din Romania ar trebui sa actioneze in perioada imediat urmatoare. Vor discuta despre Strategii si Planuri de Continuitate a Afacerilor luand in considerare principalele actiuni care ar trebui aplicate in companii.● Care sunt solutiile pe care managerii le au la indemana pentru a trece cu bine peste aceasta perioada de incertitudine?● La ce sa ne asteptam? Ce elemente sunt fundamentale pentru a regandi strategia afacerii in noul context?● Care sunt masurile pe care liderii companiilor le pot implementa pentru a mentine controlul asupra evolutiei afacerii?● Care sunt noile tehnologii care s-au dovedit indispensabile pentru continuitate?Cum identificam oportunitatile sub avalansa de probleme?"Cum spuneam in martie cand am inceput seria de evenimente online, dezvoltarea unui plan de continuitate a afacerii sau de "disaster recovery" este esential si specific fiecarei companii in parte.Nu exista retete universale, dar si in cadrul acestui webinar vom discuta cu lideri experimentati despre solutii concrete cu privire la modul in care companiile pot si trebuie sa raspunda unor situatii dificile precum schimbarea seminificativa a comportamentului de consum atat pentru segmentul B2B cat si B2C, scaderea cererii atat pe pietele internationale cat si in Romania, schimbarea modelelor de mu ...citeste mai departe despre " Un nou webinar marca Doingbusiness.ro din seria Business Evolution " pe Ziare.com