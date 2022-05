Un motor electric AntiEx, printre cele mai “dure“ echipamente industriale! Iata de ce!

Electromotoarele sunt elemente foarte importante la nivel casnic si industrial. Ele sunt utilizate pentru a usura o multime de sarcini, dar si pentru a accelera importante procese de productie sau transport. Cu ajutorul electromotoarelor, poate fi generata energie mecanica cu un flux continuu, intr-un ritm controlat si la o viteza ajustabila in functie de nevoile presupuse de fiecare domeniu in care sunt integrate acestea.

Cu ajutorul unor motoare electrice, energia electrica este transformata in energie mecanica, iar in acest mod sunt puse in miscare foarte multe echipamente industriale. In lipsa acestei surse de energie, multe procese ar fi imposibil de pus in practica sau ingreunate intr-o maniera care ar diminua eficienta lor in mod radical. Un caz aparte este cel al motoarelor AntiEx. Iata ce rol au acestea si de ce sunt considerate a fi unele extrem de “dure“!

Motor electric AntiEx: ce este si de ce este important

Motoarele AntiEx sau motoarele antiexplozive sunt concepute special pentru a putea fi utilizate in zonele cu potential explozibil. La nivelul Uniunii Europene, se afla in vigoare un set de reguli prin care, in mediile cu risc de explozie, este necesat sa se utilizeze echipamente cu certificare ATEX (Athmosphere Explosibles).

In acest sens, aceasta certificare defineste patru tipuri de gaze, in functie de cat de usor sunt inflamabile. Utilizatorul trebuie sa caute un motor electric AntiEx potrivit, in functie de grupul in care se incadreaza gazele utilizate in cadrul activitatii sale. Exista, astfel, doua grupe majore, dupa cum urmeaza:

• Grupa I - gazul metan

• Grupa II - impartita in trei subgrupe: IIA - propan, amoniac, butan si etanol; IIB - etilena si hidrogen sulfurat; IIC - acetilena si hidrogen.

Utilizatorului ii revine responsabilitatea de a selecta un motor electric potrivit pentru grupa de risc in care poate fi incadrata activitatea sa. Un reper de care este bine sa se tina cont este reprezentat de faptul ca aparatele din grupa IIB pot fi folosite si in cazul incadrarii in grupa IIA, in vreme ce aparatele certificate IIC sunt eficiente si pentru grupele IIA si IIB.

De ce sa alegi motorul AntiEx potrivit?

Alegerea unui motor electric potrivit este nu doar o responsabilitate din punct de vedere legal, ci si un proces care trebuie tratat cu maxima seriozitate, deoarece motorul potrivit AntiEx poate sa functioneze protejand vieti! Aceste motoare sunt, de regula, dotate cu carcasa de fonta si sisteme de protectie speciale pentru un anumit tip de riscuri, in functie de grupele mentionate anterior.

Pentru a alege motorul potrivit, este necesar sa se identifice zona de risc in care se desfasoara activitatea industriala in cauza. Exista zone cu risc normal, inalt si foarte inalt. In acest sens, se pot alege motoare din categoria 3, 2 sau 1. Cu cat numarul este mai apropiat de 1, cu atat dotarile sunt mai intense. Cele mai multe motoare electrice AntiEx dispun de protectie antideflagranta si non-spumanta. Este, de asemenea, recomandat sa se evite acumularile de praf pe suprafata motorului.

Pe AllIndustrial.ro gasesti motor electric cu certificare AntiEx, ideal pentru nevoile tale. Alege unul dintre modelele produse din materiale de calitate si dotate cu sisteme de protectie avansate, care iti vor garanta siguranta la cele mai inalte standarde!

