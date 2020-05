Uber ia masuri pentru siguranta: De acum calatorim doar cu masca de protectie, dincolo de un panou separator

Panouri de protectie in masini: Uber lucreaza cu un partener local din Bucuresti, pentru a echipa majoritatea soferilor activi din Romania cu panouri separatoare pe parcursul urmatoarelor saptamani. Acestea vor ajuta la pastrarea unei distante sigure in masina, intre soferi si calatori. Uber va acoperi costurile pentru mii de astfel de panouri, astfel incat cea mai mare parte a soferilor sa primeasca unul in mod gratuit in urmatoarele saptamani.

Incepand de saptamana viitoare, tuturor soferilor, curierilor si utilizatorilor Uber din Romania le vor fi afisate in aplicatie informatii referitoare la siguranta, alaturi de o lista de masuri pe care trebuie sa le respecte, inainte de o cursa.Soferilor li se va cere sa isi faca un selfie pentru a confirma ca poarta o masca de protectie sau ca isi acopera fata, prin intermediul tehnologiei de verificare din aplicatie. Cei care nu respecta aceasta masura nu se vor putea conecta si nu vor putea utiliza aplicatia. In plus, acestia vor fi rugati sa confirme ca au luat masuri suplimentare de siguranta, cum ar fi dezinfectarea masinilor in mod regulat, sau oferirea de dezinfectant pentru maini calatorilor. Compania va echipa gratuit masinile soferilor cu panouri separatoare din plastic in urmatoarele saptamani, dupa ce, in ultima luna, le-a oferit acestora produse dezinfectante.Calatorii vor primi in aplicatie notificari referitoare la siguranta, inainte de inceperea unei curse. Acestia vor fi rugati sa confirme ca au luat cateva masuri cheie recomandate de autoritatile de sanatate publica, cum ar fi spalarea mainilor inainte de urcarea in masina, alegerea banchetei din spate in timpul calatoriei si deschiderea geamurilor pentru a facilita ventilatia.Aceste noi masuri de siguranta vor fi introduse incepand de luni, 18 mai, si vor ramane in vigoare pana la finalul lunii iunie, cand vor fi revizuite conform urmatoarelor recomandari oficiale de sanatate.Lista masurilor pentru siguranta luate de Uber in Romania:Inca de la inceputul epidemiei, Uber a luat o serie de masuri importante pentru a se asigura ca toti utilizatorii platformei sunt in siguranta. Printre acestea se numara includerea ultimelor informatii de sanatate publica in aplicatie si oferirea de asistenta financiara de pana la 14 zile oricarui sofer sau curier diagnosticat cu COVID-19 sau care a fost obligat sa se auto-izoleze. Acestea se adauga la asigurarea gratuita AXA, care acopera cazurile de imbolnavire, ranire, concediile de maternitate sau paternitate pentru toti soferii si curierii din Europa.La nivel global, Uber investeste 50 de milioane de dolari pentru a se asigura ca fiecare sofer si curier are acces la echipament de protectie si produse de curatenie si dezinfectante necesare pentru a lucra in siguranta pe platforma. Parte din aceasta initiativa, compania va achizitiona si distribui peste 7 milioane de masti si peste 350.000 de produse dezinfectante si de curatenie pentru soferii si curierii din Europa.In plus, in Regatul Unit, Uber va incheia un parteneriat cu Unilever, pentru a pune la dispozitia soferilor si curierilor britanici truse pentru igiena, cu planul de a extinde aceasta initiativa in mai multe tari din Europa, Orientul Mijlociu si Africa.Trusele vor contine, printre altele, spray antibacterian universal Cif si gel cu alcool pentru maini Lifebuoy."De luni de zile ii incurajam pe oameni sa ramana acasa pentru siguranta lor si a soferilor care continua sa ofere curse indispensabile. Acum, pe masura ce orasele se redeschid iar oamenii se pun din nou in miscare, luam noi masuri pentru a-i ajuta sa ramana in siguranta si sa aiba grija de sanatatea lor de fiecare data cand utilizeaza Uber. Aceste masuri includ parteneriate precum cel incheiat cu Unilever, pentru a ne asigura ca soferii, curierii si pasagerii au acces la echipamentele de siguranta de care au nevoie pentru a lucra sau a calatori intr-un mod sigur." - a spus Dara Khosrowshahi, CEO Uber.In continuare, Uber isi ia angajamentul de a lucra alaturi de guverne si autoritati locale de sanatate publica pentru a-i ajuta pe oameni sa ramana in siguranta atunci cand folosesc aplicatiile Uber.