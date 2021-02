Transportul international, un business 24 de ore din 24, 7 zile din 7

In primul rand, intrucat avioanele, vapoarele, dar mai ales camioanele si trenurile incarcate cu marfa circula cu precadere pe timpul noptii, eventualele probleme sau incidente care pot aparea trebuie rezolvate imediat. Acest lucru presupune ca angajatii respectivei companii sa raspunda la orice ora la telefon, indiferent de ziua saptamanii sau sarbatorile legale.Mai mult decat atat, o firma de transport international este obligata sa aiba un program 24/7 datorita eficientei pe care o astfel de abordare o atrage dupa sine. Astfel, operatiunile de incarcare/descarcare, formalitatile vamale si transportul propriu-zis trebuie sa se desfasoare pe parcursul noptii, pentru ca marfa importata sau exportata sa ajunga la destinatie dimineata, inainte ca angajatii companiei solicitante sa vina la birou. In consecinta, in momentul in care acestia isi incep activitatea, nu vor fi tinuti pe loc de eventualele intarzieri sau alte probleme in trafic ori de natura birocratica.Nu in ultimul rand, faptul ca o firma de transport international are program non-stop se "traduce" in multe alte moduri: responsabilitate desavarsita fata de importul/exportul propriu-zis, respect, profesionalism si disponibilitate fata de clienti si business-urile acestora, dar si un mesaj puternic transmis competitorilor.Este si cazul Volsped.ro, o companie fondata in anul 2007, care a parcurs pana acum, in medie, peste 12.000 de kilometri in fiecare zi in beneficiul clientilor sai, catre mai mult de 30.000 de destinatii din intreaga lume. Tot la fiecare 24 de ore, aceasta firma a gestionat nu mai putin de 147 de tone de marfa, rezultand intr-un grad de satisfactie a clientilor sai de 99%.Respectiva firma de transport international asigura import/export atat pe cale rutiera si aeriana, cat si maritima si feroviara. Fiecare dintre aceste optiuni are propriile avantaje si dezavantaje, iar decizia finala privind una sau alta dintre cele patru variante apartine clientilor, dupa ce se consulta in prealabil cu specialistii Volsped. Acestia vor lua in calcul factori precum urgenta, tipul marfii, dar si bugetul clientului si eventualele preferinte ale acestuia.In ceea ce priveste marfa propriu-zisa cu care aceasta firma de transport international lucreaza, ea se imparte in marfa generala (pentru care nu exista reglementari speciale si restrictii legale), respectiv specializata. In ultima categorie intra bunurile si substantele al caror transport presupune conditii mai stricte, fie ca vorbim despre o temperatura controlata sau masuri suplimentare de securitate.Concret, vorbim despre transportul frigorific, de mobila, ADR (substante periculoase, spre exemplu cele inflamabile sau explozive), de autoturisme si alte vehicule, agabaritic (utilaje, constructii sau alte obiecte foarte grele si de dimensiuni mari), de cereale, textile etc. Pentru fiecare dintre acestea, Volsped are proceduri speciale, pe care le va urma cu strictete 24 de ore din 24, 7 zile din 7, adica pe interg parcursul programului sau de lucru.