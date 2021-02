Tot ce trebuie sa stii despre sistemul EORI

exercitati activitati de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare

exercitati operatiuni prealabile sosirii/plecarii marfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul UE

Sistemul EORI a inlocuit sistemul de numere de referinta al uniunii comerciantilor, care era folosit anterior pentru identificarea comerciantilor pentru declaratiile vamale la importul sau exportul de marfa. Numarul EORI este furnizat astazi autoritatilor vamale inainte de sosirea si plecarea marfurilor comerciantilor, la intrarea sau iesirea dintr-un teritoriu vamal.Numarul EORI este necesar in vederea desfasurarii operatiunilor de import-export pe teritoriul UE. Dar, in anumite cazuri, obtinerea unui numar EORI ar putea fi necesara in diferite state membre si in alte domenii decat cel vamal, cum ar fi impozitarea sau statisticile.De la 1 ianuarie 2021, toate companiile situate in Marea Britanie (Anglia, Scotia sau Tara Galilor) care importa sau exporta marfuri catre sau din UE au nevoie de un numar de inregistrare si identificare a operatorului economic (EORI) care incepe cu GB. Acesta va fi utilizat in declaratiile vamale si in documentatia justificativa pe care intreprinderile trebuie sa le obtina. In plus, companiile au nevoie de un numar EORI care incepe cu XI pentru a muta marfuri intre Irlanda de Nord si tari din afara UE, pentru a face o declaratie in Irlanda de Nord sau pentru a obtine o decizie vamala in Irlanda de Nord. Astfel, unele companii ar putea avea nevoie de mai multe numere EORI.Prin inregistrarea in scopuri vamale, operatorii pot obtine un numar EORI valabil pe intreg teritoriul UE. Pentru a beneficia pe deplin de utilizarea unui numar EORI, titularii trebuie sa-l utilizeze in toate comunicarile cu orice autoritate vamala din UE pentru care este necesar acest cod.Este posibil sa aveti nevoie de mai multe coduri EORI. Daca nu aveti numarul EORI potrivit, este posibil sa va confruntati cu intarzieri la vama si costuri crescute, iar marfurile dvs. vor trebui sa fie stocate pana cand obtineti un EORI.Veti avea nevoie de codul EORI daca:Pentru a afla toate detaliile legate de obtinerea codului EORI, trebuie doar sa ne scrii pe adresa generare@cod-eori.ro, sa completezi formularul disponibil pe site sau sa ne suni la numarul de telefon 0754 474 556.