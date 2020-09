Compania a anuntat ca bancile vor vinde actiunile pe baza instructiunilor Tesla."Intentionam sa folosim castigurile nete, daca vor exista, pentru a ne consolida sau echilibra bilantul, precum si pentru cheltuieli generale", a aratat Tesla.Actiunile Tesla au scazut marti cu circa 4%, dar pe parcursul tranzactiilor au recuperat o parte din pierdere. Declinul nu a afectat aprecierea rapida a titlurilor Tesla inregistrata in acest n.La inchiderea de luni, pretul actiunile Tesla era cu 500% mai ridicat comparativ cu nivelul de la inceputul anului.In ultimul an, actiunile Tesla au urcat cu 1.004% comparativ cu creterea de 20% a indicelui S&P 500.Avansul titlurilor Tesla s-a accelerat dupa anuntul companiei referitor la divizarea in proportie de 5 la 1 a acestora, pe 11 august.De atunci, actiunile Tesla au urcat cu 81,3%, din care cu 12,6% luni, ziua cand a intrat in viguare masura. Creterea a avut loc chiar daca divizarea actiunilor este doar cosmetica, avand in vedere ca nu a fost determinata de modificari fundamentale ale afacerii.Tesla are in prezent o capitalizare de piata de circa 464 de miliarde de dolari, ceea ce inseamna ca noua oferta de actiuni reprezinta aproximativ 1% din valoarea companiei, potrivit datelor FactSet.O parte din aprecierea actiunilor Tesla este determinata de raportarea de catre companie, pe 22 iulie, a unui profit trimestrial pentru a patra oara consecutiv, fapt care califica Tesla pentru includerea in indicele S&P 500. Tesla a raportat si livrari de vehicule peste asteptari in trimestrul al doilea. ...citeste mai departe despre " Tesla va vinde actiuni in valoare de pana la 5 miliarde de dolari, pe fondul cresterii incredibile a pretului acestora " pe Ziare.com