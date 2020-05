"Noutatea este ca Certificatele CSU se vor elibera luand in calcul ca referinta si luna mai, prin urmare raportarea cuprinde acum lunile martie, aprilie si mai, iar termenul final pentru eliberarea lor este 15 iunie. Am luat aceste decizii in urma dialogului neintrerupt purtat cu operatorii economici in aceasta perioada, deoarece aceasta initiativa de sprijin a fost demarata ca raspuns la nevoile lor si ea trebuie sa raspunda cat mai multor companii in dificultate", sustine ministrul Economiei, Virgil Popescu.Actualul Ordin modifica Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2.Prevederile se regasesc, deja, pe platforma http://prevenire.gov.ro si de acestea pot beneficia operatorii economici care acceseaza aplicatia pentru obtinerea unui CSU.Conform noului Ordin al ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Certificatele de Situatie de Urgenta se acorda operatorilor economici care au inregistrat inchiderea totala sau partiala a activitatii ca urmare a efectelor deciziilor autoritatilor publice competente pe perioada starii de urgenta sau diminuari ale veniturilor sau incasarilor cu minimum 25% in lunile martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020.Vezi si:Guvernul a decis: Firmele pot cere Certificate de Situatie de Urgenta si in luna maiMinisterul Economiei a emis certificate de urgenta pentru 20.000 de companii a caror activitate a fost afectata ...citeste mai departe despre " Termenul de obtinere a Certificatelor de Situatie de Urgenta a fost prelungit " pe Ziare.com