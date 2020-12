Tendinte in HR: educatie neconventionala pentru angajati. "Despre bani si fericire", primul sitcom de educatie financiara din Romania destinat companiilor

In contextul muncii de acasa, companiile dezvolta cai alternative pentru mentinerea angajamentului echipelor si sustinerea echilibrului munca - viata personala. Astfel, cresc investitiile in dezvoltarea angajatilor, dincolo de abilitatile si deprinderile legate direct de job, si apar proiecte inovative de HR.Exploratist, prima agentie de employee experience din tara, si-a reorientat anul acesta activitatea catre dezvoltarea de programe digitale de resurse umane pentru sustinerea politicilor de employee branding, de motivare si de reconectare a angajatilor cu locul de munca si echipa, prin strategiile neconventionale.Astfel, realizat de Exploratist ca raspuns la provocarea lansata de Orange Romania, " Despre bani si fericire " este un sitcom original care vine in ajutorul celor care vor sa afle mai multe informatii despre modalitatile de gestionare a banilor. Sitcomul este regizat de Tedy Necula si ii are ca protagonisti, in rol dual, pe actorii Nuami Dinescu, Dana Porlogea, Razvan Dragu si Dan Vasile, acesta din urma fiind si scenaristul mini seriei."Informatiile din zona financiara sunt, de obicei, mai greu de digerat. De aceea, ne-am gandit sa le propunem angajatilor nostri un sitcom de educatie financiara construit pe cadre din viata reala, in care, cu siguranta, ne putem regasi cu totii, macar o data. Suntem increzatori ca aceasta initiativa va scoate la lumina ceea ce se afla in spatele deciziilor pe care le luam din punct de vedere financiar si ca va veni cu solutii la provocarile legate de bani," a declarat Luiza Muller, Director HR la Orange Romania.Cele 8 episoade ale sitcom -ului au fiecare o durata de maximum 8 minute, iar personajele serialului sunt descrise atat profesional, cat si din perspectiva modului in care aleg sa interactioneze in diverse situatii uzuale in viata unei organizatii, fiind puse in lumina reflectoarelor obiceiurile lor financiare si de consum.Fiecare personaj are un avatar de personalitate financiara (cheltuitor, avar, intuitiv, echilibrat), care cuprinde principalele spectre ale comportamentelor legate de bani. Scopul miniseriei a fost ca, intr-un mod transparent, sa ilustreze aceste personalitati cu plusurile si minusurile lor, astfel incat fiecare persoana care vizioneaza sitcom-ul sa se poata regasi in tipologiile respective si sa-si imbunatateasca relatia cu banii."Primul sitcom de educatie financiara din Romania, "Despre bani si fericire", este un produs marca Exploratist dedicat exclusiv organizatiilor care isi propun sa abordeze intr-o maniera autentica, informala, cu focus pe educatie, un subiect pe cat de serios, pe atat de sensibil. Intentia noastra este sa facilitam accesul la acest produs in cat mai multe organizatii din Romania, avand posibilitatea de a dezvolta continut suplimentar, inclusiv pe subiecte complementare," a afirmat Silviu Andrei Petran, Managing Director la Exploratist.Sitcom-ul si-a propus sa oglindeasca realitatea prin evidentierea usor exacerbata a unor profiluri comportamentale financiare si a unor scene din viata reala, din organizatii. Prin intermediul personajelor spumoase ce isi dezvaluie obiceiurile lor financiare si de consum, a replicilor acide si a numeroaselor ponturi din zona finantelor, serialul se dovedeste a fi o resursa utila, cu sfaturi usor de pus in aplicare, provocand privitorii la un exercitiu personal de introspectie asupra tipului de relatie pe care o au cu banii.Exploratist este o agentie de employee experience care livreaza integrat servicii si produse HR, marketing si digital menite sa acopere intregul ciclu de viata al angajatilor intr-o organizatie.Exploratist este reprezentatul oficial Staffbase in Romania si singurul partener din Europa de Sud-Est care ofera consultanta pe strategie, design si implementare pentru comunicare interna.