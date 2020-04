Tendinta: creste cererea de sisteme de supraveghere cu camere pentru masurarea temperaturii corporale. Interes mare din partea institutiilor de sanatate, retailerilor mari si companiilor cu multi angajati

In contextul actual, atat mediul privat, cat si institutiile medicale de stat, cauta solutii sa isi protejeze angajatii si business-urile si sa eficientizeze procedurile de preventie impotriva raspandirii noului tip de coronavirus.Companiile producatoare de astfel de solutii au dezvoltat in timp record, in ultimele 3 luni, atat noi echipamente, cat si noi programe software care, impreuna, creeaza solutii complet automatizate ce vin sa intampine nevoile de preventie si de limitare a raspandirii noului virus.spuneCamerele pot fi instalate fie la intrarea intr-o unitate medicala, intr-o institutie, intr-o fabrica, intr-un magazin, mall etc., practic in orice spatiu unde se doreste a fi facuta monitorizarea.Atunci cand o persoana trece prin dreptul acestor camere, software-ul ii masoara temperatura corpului si va inregistra acesti parametri de temperatura.In momentul in care software-ul detecteaza o temperatura corporala mai mare decat cea normala, acesta va trimite alerte pentru a permite aplicarea planului de interventie rapida.Aplicatiile sunt multiple.In cazul unui sistem de control acces, care are instalate si camere cu termoviziune, poate fi restrictionat automat accesul celor care au o temperatura corporala mai ridicata sau poate fi permis accesul celor cu temperatura normala si care poarta masca de protectie.In functie de sistem, camerele pot realiza aceasta detectie de la o distanta ce poate varia intre 1 si 7 metri, avand o marja de eroare cuprinsa intre 0,3 si 0,5 grade Celsius., mai spune Sorin Felea.Investitia intr-un astfel de sistem este una importanta, atat ca valoare - cateva mii de euro - dar si din punctul de vedere al beneficiilor pe care le poate aduce. In astfel de situatii, precum cea in care ne aflam in prezent, preventia si eficienta metodelor de preventie este cruciala.Atu Tech (a2t.ro) comercializeaza sisteme cu termoviziune de la Dahua si Hikvision, dar si sisteme de control acces cu detectie a temperaturii si a prezentei mastilor de protectie de la ZK Software.Primul sistem de acest gen a fost instalat deja la Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, dedicat, in prezent, in intregime tratarii pacientilor confirmati cu COVID-19.Atu Tech (a2t.ro) este cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, potrivit cifrei de afaceri.Compania, infiintata in 2011, are sediul in Sibiu si a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 9 milioane de euro.Magazinul online a2t.ro comercializeaza peste 4.000 produse, din categorii precum sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma, control acces, automatizari porti, interfoane si videointerfoane, sisteme anti incendiu si de sonorizare, instalatii electrice, retele si telefonie etc.Atu Tech dispune de o retea de peste 600 de instalatori parteneri, prin care poate oferi astfel de servicii la nivel national.