Telemunca: multe avantaje, la pachet cu cateva minusuri, dar si cu drepturi pe care trebuie sa le stii in calitate de angajat

In plus, multi angajatori au resimtit avantajele acestui sistem digitalizat si eficient de coordonare a activitatii si nu exclud posibilitatea de a continua acest regim chiar si dupa terminarea crizei sanitare. Care ar fi aceste beneficii? Chiar si din ipostaza de angajat, e usor de dedus: reducerea costurilor pentru spatiile de birouri si de parcare, inclusiv cele complexe, care tin de amenajarea unor hub-uri de coworking, eliminarea facturilor la energia electrica, precum si cele aferente serviciilor de curatare si igienizare, fara a le exclude pe cele ce tin de mentenanta si consumabile.In acest articol, vom aborda insa dintr-o alta perspectiva acest sistem, cea a celor situati de cealalta parte a baricadei, angajatii, ipostaza cu care cel mai probabil te identifici. Vei afla care sunt dezavantajele si avantajele muncii remote, precum si drepturile care iti revin tie, in calitate de angajat.De la inceput, chiar daca nu esti familiarizat cu cadrul legal, e bine sa stii ca in tara noastra regimul telemuncii a fost reglementat inca din anul 2018. Fata de alte tari europene, acest nou mod de organizare a fost privit cu o doza mare de reticenta de catre angajatii romani, insa a devenit o necesitate in contextul pandemic.Care insa ar putea fi dezavantajele? Cele din urma sunt resimtite si constientizate mai ales dupa o perioada indelungata de munca de la domiciliu.Inainte de a le enumera, este esential sa stii care iti sunt drepturile de care trebuie sa fii constient in cazul in care exista riscul de a nu fi respectate. Spre exemplu, chiar si in cazul unui job remote, concediul de odihna ramane acelasi: 20 de zile pe an, care nu se suprapun cu zilele libere legale stabilite prin lege, cele pentru evenimente familiale deosebite, cele speciale daca ai o alta religie decat cea ortodoxa, cele extra, stabilite de comun acord cu angajatorul, de exemplu, o zi libera la fiecare trei ani petrecuti in companie. Concediul nu poate fi cedat unui alt salariat, chiar daca e vorba de o ruda de gradul I, si nici nu se poate renunta la el.Revenind la dezavantaje, pentru a intelege si mai bine de ce ai nevoie reala de zile libere, trebuie sa intelegi ca izolarea intre patru pereti, mai ales pentru oamenii sociabili, are un impact puternic asupra calitatii muncii, si nu in sens pozitiv. Lipsa interactiunii fizice cu ceilalti colegi cauzeaza o absenta totala a motivatiei, precum si o scadere a productivitatii. Un medic psihiatru roman a efectuat chiar o cercetare in acest sens si a ajuns la concluzia ca insomnia, nervozitatea/iritabilitatea, dispozitia depresiva, modificari ale apetitului, problemele de concentrare, oboseala fizica sau psihica nemotivate, anxietatea sunt numai cateva dintre efectele acestei izolari.Pentru a nu incheia acest articol intr-o nota negativa, trebuie sa spunem ca, in calitate de angajat, este bine sa fii receptiv si la toate avantajele care au venit la pachet cu mutarea biroului in sufragerie, plusuri extrem de importante, mai ales daca stii sa le gestionezi: resurse de timp si de bani castigate, evitarea stresului zilnic datorita unui mediu mult mai relaxant de desfasurare a activitatii si echilibrarea balantei intre timpul petrecut la munca si cel alaturi de familie.Tu, angajatul de tip nomad digital, cel care deschide laptopul la 8:00 dimineata si il inchide in jur de ora 16:00, este esential sa fii in centrul preocuparilor noastre, sa incerci sa ai o viata sociala chiar si acum.