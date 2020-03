"Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor a admis, joi, un amendament propus de PSD pentru reducerea taxei de clawback pentru producatorii romani de medicamente. Astfel, prin modificarea OUG nr. 85/2019 privind contributiile pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, PSD propune ca pentru medicamentele produse in Romania contributia trimestriala sa fie redusa la 15% din valoarea consumului centralizat comunicat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, indiferent daca e vorba de medicamente generice sau inovative. Pentru medicamentele produse in afara tarii, taxa ramane neschimbata, respectiv 20% in cazul medicamentelor generice si 25% pentru cele inovative", se arata intr-un comunicat al PSD transmis joi.Potrivit sursei citate, acest amendament are in vedere "cresterea capacitatii industriei de medicamente autohtone pentru acoperirea cererii interne a populatiei pe perioada pandemiei de coronavirus"."Prin reducerea taxei de clawback se asigura cresterea capacitatii de productie a producatorilor romani si scaderea preturilor la medicamente pentru cetateni", arata initiatorii.Amendamentul urmeaza sa fie votat saptamana viitoare in plenul Camerei Deputatilor, care este for decizional pentru adoptarea propunerii legislative. ...citeste mai departe despre " Taxa clawback va fi redusa pentru producatorii romani de medicamente. Amendamentul a trecut de Comisia de buget " pe Ziare.com