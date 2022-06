Sunt acțiunile Societe Generale o investiție bună?

Societe Generale este unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Bazat pe un model bancar universal diversificat, Societe Generale combina soliditatea financiara cu o strategie de crestere durabila ce se bazeaza pe mai multe linii de business.

Analistii financiari de pe Wall Street au estimat care ar putea fi pretul actiunii Societe Generale. Pretul mediu estimat pentru actiunile GLE la final de 2022 ar putea fi 33,29 EUR, cu un maxim estimat de 42,30 EUR si un minim de 25,00 EUR. Pretul mediu tinta reprezinta o modificare de 45% fata de pretul de 22,58 EUR inregistrat la jumatatea acestui an.

Aflati mai multe despre actiunile Societe Generale, de la perspectivele economice pana la revizuirile estimarilor pentru a stabiliti daca actiunile acestei banci corespund nevoilor dvs. de investitii.

Societe Generale SA este un grup de servicii financiare cu sediul in Franta. Grupul ofera o gama larga de servicii de consultanta si solutii financiare adaptate pentru a securiza tranzactiile, a proteja si gestiona activele si economiile si pentru a-si ajuta clientii sa-si finanteze proiectele.

Acesta opereaza prin trei segmente: Retail Banking in Franta, Retail Banking si servicii financiare pe plan international si ultima este Global Banking si Investor Solutions.

Retail Banking in Franta include retelele interne Societe Generale, Credit du Nord si Boursorama. Grupul este activ la nivel global.

Insa, sunt actiunile Societe Generale o investitie buna? Iata cateva dintre elementele fundamentale cheie.

Rentabilitatea

Randamentul capitalului propriu al actiunilor Societe Generale de 8,61% este in concordanta cu restul industriei. Rentabilitatea medie a capitalurilor proprii este de 10,02%. Rentabilitatea activelor GLE de 0,35% este mai slaba decat restul industriei. Rentabilitatea medie a activelor in industrie este de 0,65%.

Marja de profit a Societe Generale de 18,25% este mai slaba decat restul industriei. Marja medie de profit in industrie este de 20,31%.

Evaluare

Cu un raport pret/profit net per actiune (P/E) de 3,73, evaluarea actiunilor Societe Generale poate fi descrisa ca fiind foarte ieftina.

In comparatie cu un raport mediu pret/castig din industrie de 7,13, actiunea Societe Generale este evaluata destul de ieftin. In plus, actiunea Societe Generale este mai ieftin decat 89% dintre companiile listate in aceeasi industrie.

Raportul Forward P/E de 5,63 indica o evaluare destul de ieftina a actiunilor Societe Generale.

Raportul PEG scazut al actiunilor Societe Generale, care compenseaza pretul/castigurile pentru crestere, indica o evaluare destul de ieftina a companiei.

Cu un raport de pret de 0,30, actiunea Societe Generale este evaluata destul de ieftin.

Crestere

Castigul pe actiune a crescut cu 278,24% in ultimul an.

Societe Generale arata o crestere destul de puternica a veniturilor. In ultimul an, veniturile au crescut cu 19,10%.

Cresterea veniturilor este accelerata si se asteapta ca in urmatorii 5 ani ritmul de crestere sa fie superior ultimilor ani.

Profitul pe actiune a crescut usor cu 9,05% in medie in ultimii 5 ani.

Castigul pe actiune este de asteptat sa creasca cu 4,57% in medie in urmatorii 5 ani.

Masurat in ultimii 5 ani, GLE arata o scadere a veniturilor. Veniturile au scazut cu -4,09% in medie pe an.

Se preconizeaza ca Societe Generale va prezenta o mica crestere a veniturilor. In urmatorii 5 ani, veniturile sunt asteptate sa creasca cu 2,81% anual.

Cresterea EPS nu se mentine si se asteapta ca in urmatorii 5 ani cresterea va fi mai mica decat in ultimii ani.

Dividende

Cu un randament anual al dividendelor de 7,07%, actiunile Societe Generale sunt bune candidate pentru investitii in dividende.

Randamentul dividendelor Societe Generale este destul de bun in comparatie cu media S&P500, care este la 2,27.

Societe Generale plateste 8,26% din venit sub forma de dividende. Acesta este un raport de plata sustenabil.

Pretul actiunilor BRD

Este important de luat in considerare evaluarile filialelelor majoritare, cum ar fi compania de leasing ALD (79,8% apartine de Societe Generale), banca romaneasca BRD (60,17% apartine de Societe Generale) si Komercni Banka din Cehia (60,4% apartine de Societe Generale).

Actiunilor BRD sunt bine percepute de piata romaneasca unde se tranzactioneaza, in prezent, cu un pret apropiat de maximul din ultimile 52 de saptamani, de 21,55 RON.

Cu o capitalizare de piata de aproximativ 14,496 miliarde de lei fata de o valoare contabila de 9,821 miliarde de lei, actiunile BRD se tranzactioneaza cu o prima semnificativa (P/B 1,48).

Partea Societe Generale de 60,17% din BRD este in valoare de aproximativ 1,76 miliarde EUR (pret actiuni BRD actual - iunie 2022).

Mai multe informatii despre actiunile BRD pe pagina dedicata investitorilor si actionarilor companiei.

Evaluare fundamentala

Actiunea Societe Generale are un rating slab de profitabilitate. De asemenea, evaluarea sanatatii sale financiare este destul de negativa. Actiunea Societe Generale este evaluata destul de ieftin, aratand in acelasi timp un scor decent de crestere.

Evaluare tehnica

Pretul actiunii Societe Generale evolueaza intr-un canal descendent de mai multi ani. Cu toate acestea, exista perspectivele unei schimbari de trend, in cazul in care pragul de suport 21 Eur rezista si va urma o respingere a pretului spre maximul inregistrat la inceputul lui 2022.

