Strategii pentru motivarea angajaților cu beneficii non-financiare

Dezvoltarea profesionala perpetua ar trebui sa fie piatra de temelie a fiecarei cariere. Acesta este un adevar simplu, cunoscut de toti managerii constienti de rolul lor, dar si un motiv pentru a face eforturi zi de zi. Sustinerea angajatilor merge dincolo de recompensele prevazute in contractul de munca si aduce, la schimb, o energie care se regaseste mai devreme sau mai tarziu in indicatorii de performanta. In randurile de mai jos, trecem in revista mijloacele prin care poate fi incurajat sentimentul de atasament al celor din departamente, pentru ca tot mai multi angajati sa simta ca au o echipa puternica in spate.

Implementarea unui leadership cu human touch

O companie care functioneaza precis, ca un mecanism bine gresat, este una de care "ceasornicarul" se simte atasat. Preocuparea unui manager se simte pana si in gesturile mici, dar sincere, manifestate zi de zi. Un bilet de mana are un alt impact fata de un email sec, aruncat undeva in inbox. O intalnire one to one poate fi transformata intr-o invitatie la o discutie formala, dar degajata, in coffee shop-ul de la parterul cladirii. Nu in ultimul rand, orele petrecute peste program pot fi reportate sub forma momentelor libere din alte zile de lucru, de care membrii departamentelor pot avea nevoie. Fidelitatea unui angajat se castiga si prin empatia demonstrata in momente-cheie.

Crearea unui mediu sigur, indiferent de provocari

O mare sursa de motivare pentru angajati vine din siguranta pe care o simt la locul de munca. Mai presus de caracterul predictibil al modului in care decurge contractul de munca, lipsa oricarei anxietati vine din implicarea pe care angajatii o percep din partea angajatorilor, in ceea ce priveste combaterea riscurilor de natura epidemiologica. Optimizarea spatiului de lucru trebuie sa urmeze atat directia sustenabilitatii, cat si pe cea a sigurantei sanitare puse in practica zi de zi. Implementat deja atat in domeniul business, cat si in cel industrial, IMMUNE Building Standard™ aduce 135 de masuri sanitare, ingineresti, arhitecturale si operationale, cu ajutorul carora siguranta sanitara a spatiilor de lucru poate fi monitorizata si ajustata in timp real. Recomandarile includ sisteme pentru purificarea aerului si dezinfectarea suprafetelor, sisteme de dezinfectie si de purificare UV a aerului, in lift si in casa liftului, precum si tehnologii de purificare a apei.

Manifestarea grijii pentru starea de bine

Un studiu Cushman & Wakefield arata ca vom asista la o inversare a trendului manifestat in anii trecuti, prin care spatiile de lucru deveneau tot mai dense. Chiar daca vom asista la o extindere a muncii de tip agile si a alternarii schimburilor de lucru, intoarcerea la birou se va petrece pentru fiecare dintre departamentele din companii. Lucrul in echipa impulsioneaza inovatia, prin mai multa productivitate si printr-o efervescenta a ideilor bune. Aceste rezultate pot fi recompensate si chiar sustinute prin acordarea asigurarilor medicale private, a abonamentelor de fitness, a biletelor la spectacole si la evenimente culturale, intr-un demers holistic de incurajare a echilibrului fizic si emotional al angajatilor.

Conturarea unui plan de cariera realist

Chiar daca nu o arata in mod explicit, fiecare angajat cauta sa-si construiasca o cariera cu traiectorie ascendenta. Acesta este un alt teren pe care un manager abil va sti sa lupte de partea echipelor pe care le coordoneaza. Pentru a-si arata sustinerea, acesta poate sprijini dorinta de a acumula competente noi, prin gazduirea sau initierea de traininguri, prin incurajarea programelor de mentorat si prin diversificarea rolurilor pe care un angajat le joaca in companie, de la un trimestru la altul. Atitudinea deschisa, fata de un balans cat mai echilibrat intre job si viata personala, contribuie la degajarea de care un angajat are nevoie pentru a se concentra pe succes.

Recunoastere exersata zi de zi

Un "multumesc", spus cu sinceritate, poate parea nesemnificativ, dar este marca unei atitudini care poate salva o zi mai putin insorita. Aceasta este ilustrarea unui detaliu dintr-o imagine de ansamblu, pe care managerii dedicati stiu sa o vada. Un lider bun va sti sa recunoasca meritele angajatilor ce depun eforturi care genereaza progres. In loc de a asuma faptul ca fiecare isi cunoaste contributia, este preferabil ca parcursul printre indicatorii de performanta sa fie scos periodic in evidenta, atat ca forma de motivare, cat si ca recalibrare a tintelor stabilite.

Beneficiile non-financiare pot parea secundare, dar impactul lor in activitatea unui angajat ambitios este puternic. Managerii cu un fler aparte vor sti sa le foloseasca, pentru a mari gradul de coeziune al echipelor, pornind de la apartenenta insuflata fiecarui individ.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.