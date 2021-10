Standuri Expoziționale: Cum să alegi spațiul potrivit

Nicio locatie nu este perfecta pentru standuri expozitionale. Asta nu inseamna, insa, ca nu pot face anumite lucruri pentru a ma asigura ca am parte de cel mai bun spatiu pentru standul meu expozitional?

Sunt multe lucruri care trebuie luate in considerare: de la competitie, la felul in care este aranjat spatiul targului, pana la lumini si la amplasarea usilor de iesire/intrare. Pe langa asta, trebuie sa iei in considerare si spatiul destinat mancarii sau spatiul destinat speakerilor.

Investigheaza procesul de selectie

Fiecare targ are propria metodologie de selectie a spatiului. Unele expozitii utilizeaza un sistem de puncte in care expozantii obtin un anumit numar de puncte in functie de dimensiunea standului, de numarul de ani de la targul respectiv, de sponsorizari achizitionate etc. Cu cat numarul punctelor este mai mare, cu atat vei alege mai curand spatiul. Alte targuri pur si simplu aloca locatii dupa bunul plac, iar unele permit expozantilor sa aleaga in ordinea in care si-au cumparat spatiile (de exemplu, primul venit, primul servit). Asadar, inainte de a incepe sa evaluezi spatiile, cunoaste tipul de proces de selectie cu care lucrezi, deoarece probabil va avea un impact asupra luarii deciziilor. Daca stii ca vei alege ultimul, de exemplu, strategia ta va fi probabil diferita decat daca esti in capatul listei.

Ia in considerare si nisa din care faci parte

In unele targuri, modul in care clasifici compania iti poate afecta locatia standului expozitional. De exemplu, sa presupunem ca firma ta ar putea oferi atat iluminare, cat si irigare. Dar daca listezi firma ca o companie de iluminat, poti ajunge in sala de "iluminare" de langa intrarea din fata a targului. Intre timp, daca te-ai fi identificat ca o firma de irigatii, s-ar putea sa fi aterizat intr-o parte a targului cu un vad mult mai bun. Astfel, ia in considerare cu atentie modul in care iti identifici firma pe baza clasificarilor targului.

Ia in considerare mai multe aspecte ale locatiei

Daca exista un reprezentant cu care poti discuta referitor la spatiul pe care urmeaza sa il inchiriezi? Atunci iti va fi de foarte mare ajutor aici. Cere cateva informatii esentiale care te vor ajuta sa iei decizia potrivita pentru selectarea spatiului. De exemplu, unde sunt pozitionale usile principale ale expozitiei si care dintre ele vor fi inchise pe parcursul zilei? Exista intrari in partea laterala a spatiului care ar putea avea un trafic considerabil? Care este intrarea catre cea mai apropiata statie de autobuz? Unde se afla zona de receptie, spatiile cu mancare si toaletele? Unde se afla expozantii renumiti sau cei care au activitati planificate care ar putea stimula traficul la nivelul intregului spectacol? De asemenea, solicita-i reprezentantului tau sa te ajute sa evidentiati elementele de structura de care te-ai putea folosi, precum coloanele, statiile de ventilare si inaltimile variabile ale tavanului, astfel incat sa iti poti planifica amenajarea spatiului, dar si selectarea acestuia. Cu cat ai mai multe date despre tiparele de trafic si asezarea competitiei, cu atat poti lua decizii mai bune atunci cand vine momentul alegerii spatiului.

