Stailer digitalizeaza zona de beauty din Romania, care se afla in plina expansiune

- Stailer instaleaza fara niciun cost in fiecare salon partener o platforma de tip SaaS, care este integrata cu website-ul Stailer unde clientii fac rezervari online. Astfel, clientii vor stii locurile libere ale fiecarui salon in parte si de asemenea, sistemul afiseaza toate programarile salonului, fie ca vorbim de clienti proprii sau clienti noi, adusi de Stailer.

Recenzii - clientii au posibilitatea de a oferi recenzii in urma serviciului primit - beneficiul este ca toate locatiile au sansa de a se remarca pe platforma prin comentariile lasate de clientii multumiti.

- clientii au posibilitatea de a oferi recenzii in urma serviciului primit - beneficiul este ca toate locatiile au sansa de a se remarca pe platforma prin comentariile lasate de clientii multumiti. Clienti noi - antreprenorii romani care au creat Stailer au incheiat parteneriate strategice cu 2 companii de tech, una din ele fiind in zona de digital marketing - astfel, sunt atrasi clienti noi prin campanii online, precum si fidelizati sa foloseasca in continuare serviciile disponibile pe platforma.

Platforma Stailer este cea mai noua platforma de rezervari online din Romania pentru intreaga industrie de beauty. Procesul de programare online este unul intuitiv si extrem de usor pentru client: in doar 3 minute, acesta poate cauta saloanele bazat pe ora si ziua dorita, poate selecta dintre stilistii fiecarui salon in parte si poate adauga rezervarea in calendar fara batai de cap - primeste apoi toate informatiile intr-un SMS, inclusiv locatia, ora rezervarii si numele celui unde s-a programat.Cu deja 4 orase deschise si active (Cluj, Iasi, Timisoara, Oradea) si Bucurestiul in plina extindere, saloanele deja partenere pe Stailer.ro au inteles inca din faza de inceput nevoia de a fi prezenti in online, fara a depune eforturi proprii si costuri extra investite in platforme si marketing.Cu foarte multe beneficii deja enumerate, saloanele pot face parte din comunitatea Stailer achitand doar un cost de 1EUR/client adus prin website. Este singurul cost pe care cei care activeaza in industria de beauty il platesc, Stailer oferind platforma SaaS si configurarea ei gratuit, precum si celelalte eforturi de marketing.Fondatorii Stailer inteleg perfect nevoia de mutare a tuturor business-urilor in zona de online, cu precadere a saloanelor de infrumusetare. Acestia inoveaza constant si depun eforturi pentru a oferi atat clientilor finali, cat si saloanelor, o experienta unica si care sa reuneasca cererea cu oferta.Platforma Stailer vizeaza numeroase alte orase din Romania, precum si alte tari din Europa, catre care se indreapta cu analize de piata foarte bine planificate. Mai mult, start-up-ul 100% romanesc Stailer vizeaza investitii de 500 000 EUR, din care o parte au fost deja absorbiti cu scopul de castiga cota de piata cat mai mare in industria serviciilor de infrumusetare.Orice salon este binevenit pe platforma, acesta beneficiind de consultanta pe toata durata procesului de inscriere pe Stailer.ro si constant in livrarea serviciilor. Mai multe informatii dedicate saloanelor pot fi gasite aici