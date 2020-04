Somajul tehnic se da cu picatura: La unii au ajuns banii, la atii nu. Antreprenorii spun ca sunt platite cu prioritate sumele mici

"Astepti", acesta a fost raspunsul pe care contabilul i l-a dat unui antreprenor cand a intrebat ce face avand in vedere ca banii de la stat pentru somajul tehnic al angajatilor, aferent lunii martie, nu au intrat nici pana acum.Iar in situatia lui se afla si alti proprietari de business-uri din Romania care au depus o solicitare de ajutor financiar pentru ca si-au intrerupt sau limitat activitatea in contextul pandemiei de COVID-19.Am primit pe adresa redactiei o semnalare de acest gen, iar pe grupurile de antreprenori de pe social media sunt zeci de oameni de afaceri care sustin ca sumele de la stat nu le-au intrat deloc in conturi. Sau ca au intrat partial. Asta desi autoritatile au promis ca o vor face in termen de 15 zile de la depunerea documentelor.Altii, (mai norocosi sau care au avut sume mai mici?) au primit toti banii: in una sau doua transe.Prin urmare, am facut un sondaj ad-hoc, pe aceasta tema, vineri, intr-un grup de antreprenori romani de pe Facebook cu peste 68.000 de membri. Am primit 54 de raspunsuri in cateva ore. Dintre acestea, doar 16 au bifat optiunea "am primit banii integral", in timp ce 33 au raspuns cu "nu am primit niciun ban pana acum".Sursa: Facebook/Grupul antreprenorilor din RomaniaPoate ca acest sondaj nu are valoare din punct de vedere statistic, insa arata ca exista o sincopa in sistemul de alocare a banilor. Sau, daca e sa punem altfel problema, unii au fost mai norocosi ca altii. Iar cativa au spus ca agentiile judetene din zona lor au prioritizat platile mai mici in detrimentul celor mai mari, netinand astfel cont de data la care a fost depusa documentatia.Ce spun antreprenorii despre banii pentru somajul tehnicAm selectat cateva declaratii ale antreprenorilor de pe grupul respectiv de Facebook si le-am impartit in doua categorii: ale celor care nu au primit banii si ale celor care i-au primit.Sa vedem ce au avut de spus cei din prima categorie, cei care nu au primit banii:"E 23 aprilie si nici vorba sa fi primit banii pentru somajul tehnic pe martie de la ANOFM. Desi scrie in ordonanta ca se vireaza in 15 zile. Se mai confrunta cineva cu aceasta situatie?""Cica as avea de luat o suma mare. Au dat in special celor cu sume mici, zic cei de la agentia de somaj sect 6. Plus ca bugetul alocat pentru sectorul 6 a fost de 50 mii lei. Da, ati citit bine. Trebuie sa astept rectificarea bugetara"."Si eu sunt ...citeste mai departe despre " Somajul tehnic se da cu picatura: La unii au ajuns banii, la atii nu. Antreprenorii spun ca sunt platite cu prioritate sumele mici " pe Ziare.com