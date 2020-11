Softul de contabilitate, element de suport esential pentru IMM-uri in 2020

1. Acopera toate nevoile de contabilitate ale unui IMM

2. Poate integra informatii de la mai multe companii in acelasi sistem

3. Poti realiza analize de predictibilitate pe clienti

4. Analize bugetare

5. Prezentarea informatiilor sub o forma grafica atractiva

In aceste conditii, decidentii din IMM-urilor nu mai au luxul sa astepte ca lucrurile sa se imbunatateasca de la sine. Dimpotriva, trebuie sa ia orice decizii si actiuni sunt necesare pentru a tine efectele economice ale pandemiei sub control. Acesta este un moment potrivit pentru companii sa urmareasca cresterea eficientei proceselor interne si sa investeasca in instrumente de digitalizare care sa le pregateasca mai bine pentru un viitor incert.Cel mai bun inceput pentru digitalizare? Zona financiar-contabila, desigur - un software de contabilitate precum WizCount poate fi implementat usor, incepand sa va ajute in scurt timp sa aveti acces la informatii de business corecte si mereu la zi. Mai mult decat atat, softul WizCount inseamna chiar mai mult decat contabilitate de baza, el reprezinta un instrument performant de management financiar, util totodata echipei de contabilitate, dar si managerilor care au nevoie de o baza solida pentru deciziile pe termen scurt si mediu pe care trebuie sa le ia in aceasta perioada.Cum ajuta, concret, WizCount IMM-urile sa depaseasca provocarile complexe ale acestui an?Atunci cand administrezi un IMM, de cele mai multe ori, ai multe nevoi si putine fonduri disponibile pentru a le acoperi. De aceea, orice investitie trebuie sa aiba un raport cost/ beneficii optim, iar WizCount garanteaza acest echilibru cumuland toate functionalitatile unui program de contabilitate complet: module avansate de operare cu conturi creditoare si debitoare, gestiunea loturilor de inventar, generarea tuturor tipurilor de rapoarte contabile, vizibilitate completa asupra centrelor de profit, costuri, clienti si furnizori. Generarea automata a declaratiilor fiscale reprezinta in mod special un avantaj, ce nu doar sustine cresterea semnificativa a eficientei departamentului de contabilitate, ci si asigura respectarea reglementarilor - ultimul lucru de care mai este nevoie, in aceasta perioada, este de o amenda din partea autoritatilor.Daca lucrurile sunt complicate cand ai o singura companie, ele devin cu adevarat greu de descurcat atunci cand detii doua sau mai multe. In perioada aceasta, in mod special, un program de contabilitate care sa iti asigure vizibilitate integrata, simultana si in timp real a unui numar nelimitat de companii este ideal.Datorita algoritmilor inclusi de inteligenta artificiala, WizCount te pregateste pentru pasii urmatori ai business-ului tau, oferindu-ti acces la o serie de informatii extrem de relevante despre clienti. Spre exemplu, poti reduce pierderile din facturile neincasate, printr-o trasabilitate mai buna a istoricului de plati al clientilor si prin indicarea automata a acelor clienti care urmeaza sa intarzie platile, spre exemplu.Cel mai important aspect, intr-un moment de potentiala criza, este sa poti monitoriza in timp real elementele de buget. Utilizand WizCount, poti face exact asta - poti vizualiza, in orice moment, informatii despre monitorizarea realizarii sau depasirii bugetelor prevazute, ajutandu-te, astfel, sa iti mentii flexibilitatea in luarea deciziilor de business.Un alt atu imbatabil al WizCount este usurinta cu care poti manipula datele si rapoartele generate, datorita prezentarii lor sub o forma grafica intuitiva, pe care orice manager o poate urmari usor, fara cunostinte aprofundate de contabilitate.Sa alegi un soft de contabilitate nu reprezinta un raspuns pentru toate provocarile companiei tale. WizCount este, insa, un instrument de business cu impact real si direct asupra business-ului, care iti usureaza misiunea de a tine firma pe linia de plutire in mijlocul furtunilor economice din acest an.