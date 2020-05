Sociolog, despre redeschiderea teraselor: Viata trebuie sa continue, iar statul sa-si faca treaba

"Parafrazandu-i pe cei de la Queen, 'The Show Must Go On!'. Adica viata trebuie sa continue si in momentul de fata nu sunt motive foarte mari de ingrijorare. Si eu cred ca cei responsabili vor continua sa fie in continuare responsabili, ceea ce am spus intotdeauna, cei iresponsabili vor dori sa fie calare pe cluburi. Nu ma astept la mari escaladari. Societatea romaneasca, in ansamblul ei, pare ca a inteles si faptul ca nu avem o mare explozie dupa ce 's-a relaxat' arata ca societatea e destul de responsabila", a declarat Duminica.Sociologul a atras atentia ca statul "trebuie sa-si faca treaba (...) inclusiv prin impunerea legii"."Sper din tot sufletul ca statul sa-si faca treaba si sa controleze orice posibil derapaj si sa avertizeze asupra derapajelor, inclusiv prin impunerea legii. Evident ca vor fi unii care vor escalada. Cu siguranta. Si care vor incerca, spre exemplu, sa eludeze toate normele, astfel incat sa-si mareasca profitul. Dar aici e treaba statului sa intervina. Responsabilitatea individuala nu este alfa si omega, ci mai trebuie sa existe si responsabilitatea statului de a ne pazi de cei care vor sa eludeze normele. Consumatorul nu poate impune regulile lui statului.Libertatea lui se termina in momentul in care libertatea celuilalt este incalcata. Iar daca libertatea mea de a nu ma imbolnavi este incalcata de dorinta consumatorului sa fie al cincilea scaun la masa de la terasa, si comerciantul accepta chestia asta, atunci statul ar trebui sa aiba mecanismele de interventie", a explicat Gelu Duminica.In opinia sa, economia trebuie sa reporneasca "usor-usor". "Trebuie sa intelegem ca toate lucrurile astea trebuie, la un moment dat, usor-usor sa se intample", afirma Duminica, precizand insa ca ar putea aparea probleme atunci cand se vor deschide mall-urile."Trecem de la modelul, sa zicem asa, francez, extrem de restrictiv, la cel suedez si putem sa facem lucrurile in stilul nostru romanesc. Sa vedem daca cele doua vor putea sa fie 'coafate' in stilul acesta pe care noi il avem. Pana acum, pare ca da. De acum incolo, vom vedea. Sper ca responsabilitatea sa primeze. Unde vom avea o problema va fi cand se vor deschide mall-urile. Dar acolo... cred ca lucrurile acestea se vor intampla in ...citeste mai departe despre " Sociolog, despre redeschiderea teraselor: Viata trebuie sa continue, iar statul sa-si faca treaba " pe Ziare.com