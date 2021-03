Sfaturi utile pentru antreprenorii care isi doresc angajati motivati

Un angajat in care se investeste si se simte apreciat la locul de munca va da mereu randament maxim, iar productivitatea va creste, deci ambele parti vor iesi pe plus. O persoana instruita care atinge un anumit nivel profesional va indeplini o sarcina intr-un timp mult mai scurt sau va analiza solutia din mai multe unghiuri. De asemenea, daca angajatii observa ca sunt trimisi la cursuri de specializare vor avea o stima de sine crescuta si vor fi motivati, pentru ca firma la care lucreaza le ofera sprijin si incredere. Prin urmare, acestia nu vor fi tentati sa caute alt job, fiindca stiu ca noile cunostinte si informatii acumulate vor reprezenta o oportunitate in cariera, iar acest aspect le poate aduce anumite beneficii, precum promovarea sau o marire salariala.Angajatorii trebuie sa le puna la dispozitie angajatilor un spatiu special amenajat unde se pot relaxa si deconecta. Cand personalul are foarte multe sarcini de rezolvat, mai ales intr-un timp scurt, se instaleaza stresul, oboseala sau pot sa devina irascibili. Drept urmare, salariatii trebuie sa aiba o incapere unde sa poata sa socializeze, sa citeasca, sa practice un sport, sa se joace pe consola sau sa vizioneze filme si seriale. Ca acestia sa aiba senzatia ca se afla intr-o sala de cinema, iar calitatea video sa fie impecabila atunci cand vor sa relaxeze, un smart TV , in acest caz, este achizitia perfecta. Este foarte important pentru starea de spirit a angajatilor sa stie ca exista un spatiu unde pot uita de task-uri si se pot destinde.Un angajat bine platit va fi motivat zi de zi si isi va da tot interesul pentru a-si pastra postul sau isi va dori sa avanseze in cariera. In plus, pentru a nu se plafona, iar rutina sa nu se instaleze, antreprenorii pot apela la bonusuri financiare, ca sa isi motiveze salariatii. Atat timp cat o persoana stie ca, in cazul in care va atinge un anumit target sau va contribui decisiv la un proiect important, o sa fie remunerat pe masura, acesta va munci pe branci, zi de zi, ca sa isi atinga obiectivul. De aceea, antreprenorii trebuie sa motiveze constant personalul si sa seteze mereu noi si noi obiective.Mai precis, oamenii de afaceri pot mari productivitatea in cadrul companiei cu ajutorul unor beneficii. De exemplu, acestia le pot oferi angajatilor vouchere de vacanta, abonamente la biblioteca, la sala de fitness, la clinici private, iar aici intra si asigurarea medicala, sau le pot deconta transportul, mai ales celor care vin la serviciu cu masina personala. De asemenea, angajatorii le mai pot pune la dispozitie un card de bonuri, varianta moderna a tichetelor de masa. In plus, cum perioada actuala este una sumbra, mai ales din punct de vedere financiar, angajatii trebuie incurajati, cu precadere pe plan mental. Cei care detin o firma le-ar putea oferi zile in plus de concediu, un program flexibil sau un psiholog care sa le ofere consiliere pentru a depasi orice impas. Iar cand totul va reveni la normal, se poate organiza un team building, unde personalul poate socializa, iar legaturile profesionale sa fie cat mai puternice.Daca angajatorii isi doresc angajati dedicati, care sa dea randament maxim, iar productia din cadrul afacerii sa creasca, acestia trebuie sa le ofere anumite beneficii. Un salariat fericit nu va dori sa caute alt job atat timp cat se simte apreciat la cel actual.