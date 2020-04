Sfaturi pentru antreprenorii romani de la Plant an App, startup participant la acceleratorul international de business 500 Startups

La eveniment au participat peste 1.600 de investitori din intreaga lume. In urma acestei experiente, echipa Plant an App vine cu o serie de sfaturi si recomandari pentru antreprenorii romani.Data fiind situatia creata de pandemia COVID-19, acceleratorul de business 500 Startups din San Francisco, Statele Unite ale Americii, a decis anularea evenimentului fizic Demo Day si mutarea acestuia in online, prin editia Digital Demo Day.Aceasta a fost o metoda prin care investitorii si startup-urile participante sa continue sa interactioneze. Sesiunea a fost accesibila prin Facebook si YouTube atat pentru investitori, cat si pentru publicul larg, prin transmitere live.Unicitatea evenimentului a venit si din faptul ca experienta prezentarilor in regim de live stream a fost completata de cea de interactiune realizata in spatiul digital cu ajutorul aplicatiei Slack.Investitorii au fost invitati intr-un domeniu de Slack dedicat, avand acces liber pentru a naviga in orice canal public, alocat fiecarui startup participant.Astfel, startup-urile s-au putut prezenta similar unui eveniment fizic, cu un "stand" unde au fost expuse atat materiale de informare si detalii importante despre companie, cat si construirea unei experiente de "activare", fiind toata echipa prezenta in acest mediu.In total, 28 de startup-uri de tehnologie si nu numai, din 13 tari, au sustinut pitch-uri in prezenta a peste 1.600 de investitori din Sillicon Valley, dar si din alte regiuni ale lumii.Pentru Plant an App, 500 Digital Demo Day a generat cel putin 30 de conversatii noi cu investitori din Statele Unite ale Americii, Europa si Asia.In urma acestor discutii introductive, antreprenorii romani isi propun deschiderea unei runde de investitii de tip seed funding in care sa atraga aproximativ 1,5 milioane de dolari., a declarat- Agilitatea nu este doar o virtute asimilata, ci un muschi care trebuie antrenat continuu- Nevoi si dorinte, nu doar produse si solutii- Abilitatea de a executa este principalul diferentiator in ochii investitorilor- In Silicon Valley, Venture Capital + Startups = Business as Usual- Un accelerator vine cu multe beneficii. Cel mai mare este, de departe, legat de accesarea unei retele extinse de conexiuni valoroase, de la mentori si investitori pana la alte startup-uri si alumniCe le recomanda acum reprezentantii Plant an App antreprenorilor romani care isi doresc sa participe la un astfel de accelerator este sa nu astepte momentul ideal.Orice viziune antreprenoriala trebuie sustinuta de o actiune imediata. Rolul fundamental al unui accelerator ca 500 Startups este de a pregati antreprenorii pentru un mediu de business intens.Mai mult, cei care isi doresc acest lucru trebuie sa tina cont ca, pentru a intra intr-un astfel de accelerator, competitia este mare.Plant an App a avut sansa de a fi acceptat de la prima incercare.Extrem de important pentru un antreprenor este sa isi construiasca o retea activa de conexiuni in Venture Capital.Aici e vorba de investitori care sunt tot timpul atenti si prezenti in lumea antreprenoriala. Plant an App, de exemplu, a avut sansa sa fie un business invitat in 500 Startups de catre unul dintre parteneri.De aceea, este esential pentru un antreprenor sa fie constant conectat la mediul de business., a explicatPlant an App este o platforma de dezvoltare low-code care ajuta companii din intreaga lume sa construiasca software de business mai rapid si sa isi accelereze transformarea digitala.Abordarea Plant an App presupune ca timpul necesar pentru crearea si lansarea solutiilor software sa fie mai mic.Pe langa functionalitatile caracteristice de low-code, Plant an App vine cu peste 20 de module (API Builder, Form Builder, Advanced Search Engine etc.), integrari si actiuni reutilizabile si extrem de configurabile. Detalii complete sunt disponibile pe https://www.plantanapp.com/