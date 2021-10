Sfaturi pentru alegerea celei mai potrivite asigurări profesionale IT

Polița de asigurare de răspundere profesională vizează specialiștii din industria IT care derulează o activitate în cadrul unor contracte B2B, în calitate de contractanți. Aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru munca pe care o desfășoară, iar în cazul unor prejudicii pot răspunde cu toate activele.

Ce presupune asigurarea profesională?

Polița de asigurare IT, are în vedere ca persoana asigurată sa aibă studii în domeniile IT sau telecomunicații. Cel mai des, asigurarea IT este solicitată pentru următoarele servicii: proiectare, furnizare, dezvoltare, reparare și întreținere software, hardware, servicii de consultanță în domeniul IT&C, servicii de tip cloud (stocare date, găzduire aplicații sau website-uri), servicii de tip ISP (furnizori de servicii internet).

Ce fapte sunt vizate de asigurarea IT?

Polițele de asigurări profesionale acoperă pagubele persoanelor prejudiciate, ca urmare a neglijenței, erorilor sau omisiunilor provocate asiguratului. Neglijența este fapta culpabilă sau acțiunea neintenționată care intră sub incidența legii și care are legătură cu activitatea menționată în polița de asigurare. Erorile sunt o reprezentare falsă, neintenționată asupra unei situații sau asupra existenței unor acte normative.

Omisiunea vizează o acțiune neintenționată prin care se trece cu vederea ceva ce era obligatoriu de făcut.

Cum să închei o asigurare profesională IT?

În primul rând, vei completa o cerere de asigurare pentru furnizarea informațiilor necesare identificării riscurilor.

Informațiile generale pe care trebuie să le furnizezi se referă la companie, managementul și personalul entității și experiența profesională a angajaților.

În al doilea rând, se cer menționate detalii despre modul de desfășurare a activității, precum și despre volumul afacerilor pe categorii de servicii profesionale prestate.

Ți se mai cere să precizezi istoricul daunelor anterioare și limitele de răspundere pentru care se cere acoperire.

Ce tip de asigurare IT să alegi pentru un contract

În cazul unui contract de prestări servicii, pe lângă informațiile generale menționate, mai trebuie furnizate și alte câteva detalii, după cum urmează:

Obiectul contractului: serviciile prestate și menționate în contract

Beneficiarul serviciilor prestate și domeniul de activitate

Obligațiile asumate prin contractul de activitate

Răspunderea în caz de nerespectare a obligațiilor

Valoarea de contract și a încasărilor obținute din contract

Perioada contractului

Perioada pentru care se cere încheierea poliței de asigurare

Teritorialitatea de acoperire a pretențiilor de despăgubire este un aspect, de asemenea, relevant. Astfel, trebuie verificat dacă polița este valabilă în țara în care se desfășoară activitatea asigurată, respectiv locația beneficiarilor.

Factori care influențează răspunderea

Cei mai importanți factori de influență ai răspunderii sunt prevederile contractuale ale companiilor contractante. O asigurare de răspundere profesională poate avea beneficii pentru ambele părți contractante.

În primul rând, contractanții sunt acoperiți pentru eventualele prejudicii pentru care ar fi răspunzători. Pe de altă parte, companiile contractante pot transfera cererile de despăgubire ale clienților lor către polițele de asigurare ale contractanților. Astfel, nu vor mai fi nevoiți să apeleze la propria poliță de asigurare.

O asigurare de răspundere profesională te scutește de asemenea griji și în plus, încurajează un partener internațional să apeleze la serviciile tale.

Situația asigurării profesionale IT în cazul contractorilor IT profesioniști

Mulți specialiști din domeniul IT&C au început să lucreze în regim de freelanceri. Acest statut le conferă flexibilitate și venituri în funcție de volumul de activitate prestat. Într-o asemenea situație este necesară obținerea unei asigurări IT.

Asigurarea poate face obiectul unor clauze obligatorii de contract pentru furnizarea serviciilor IT încheiate cu clienți internaționali. În lipsa asigurării, clientul poate refuza încheierea contractului.

În contextul activității prestate pentru mai multe persoane, atunci o asigurare IT cu acoperire a întregii activități este mai utilă decât încheierea de asigurări pentru fiecare contract. În lipsa unei asigurări încheiate, vei fi obligat să apelezi la activele companiei tale pentru a acoperi prejudiciile aduse clienților.

Pentru ipoteza derulării activității la sediul clientului, atunci vei avea nevoie de o asigurare suplimentară: asigurarea de răspundere civilă generală sau/și asigurarea medicală în scop lucrativ.

Rolul primei asigurări este acela de a acoperi daunele materiale sau vătămările corporale cauzate terților. Asigurarea medicală suportă cheltuielile în caz de boală sau urgență medicală. Dacă nu ești contractor, ci doar angajat, atunci aceste asigurări ar putea fi facultative.

