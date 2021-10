Setările realizate de o agenție Facebook Ads specializată

Utilizarea retelei de Facebook pentru a spori gradul de cunoastere a produselor si serviciilor tale, dar si a brandului tau, va conduce la cresterea traficului, a vanzarilor, adica a conversiilor setate. Astfel, o agentie de marketing online va putea realizeaza o strategie de comunicare mai elaborata pentru atingerea obiectivelor si cresterea vanzarilor Facebook Ads.

Setarile pe care le realizeaza o agentie Facebook Ads sunt:

Directionarea publicului tinta

Pentru directionarea unui public cat mai precis spre site-ul tau trebuie construita o anumita audienta care reactioneaza pozitiv la produsele si serviciile tale. Tu cu siguranta ai construit un anumit tipar de client, dar agentia te ajuta in construirea unui profil cat mai detaliat pentru afisarea anunturile si atragerea acestora.

Abordarea clientilor potentiali

Dupa construirea audientei, trebuie construit mesajul. Agentia Facebook Ads va stii cum sa construiasca anunturi care sa cuprinda mesaje cat mai atractive, imagini la o anumita dimensiune, video-uri la o anumita rezolutie, elemente distinctive, butoane call-to-action si link-uri catre site-ul tau.

Reactivarea vizitatorilor din site

Prin audiente personalizate de pe site si cu ajutorul campaniilor de tip Remarketing se vor ajunge intr-un mod inteligent la acei clienti care au accesat site-ul, dar care nu au realizat conversia setata. Agentia va putea analiza ceea ce s-a intamplat, de ce nu s-a realizat conversia, si va putea redirectiona alte anunturi pentru ca acei clienti sa efectueze conversia finala.

Crearea de oferte si vouchere

Agentia poate realiza campanii speciale, oferte de care sa beneficieze clientii sau vouchere pe care pot sa le utilizeze online ori offline. In acest fel, se poate observa ce tip de client este atras de astfel de oferte si se poate ajunge la un public mult mai divers.

Urmarirea vanzarilor

Prin reclamele Facebook Ads vrei vanzari, astfel trebuie masurata si rentabilitatea investitiei. Agentia va urmarii ROAS-ul si costul per conversie. Astfel se va observa cat de profitabila sau neprofitabila este o campanie si se va lua decizii bazate pe aceste date, si nu instinctual.

Testarea A/B

De cele mai multe ori agentiile PPC utilizeaza aceasta Testare A/B pentru a observat la ce anunt, continut, imagine, video rezoneaza publicul setat, astfel incat sa construiasca campanii cat mai profitabile.

Optimizari zilnice

Pentru a avea un cont Facebook Ads profitabil o agentie va realiza optimizari zilnice in cont. Va schimba anunturile, bugetele sau va opri/pauza unele campanii etc.

Raportarea activitatii

Agentie Facebook Ads specializata iti va raporta in timp real ceea ce face, cum face si cand face diverse modificari. In plus, te va tine la curent cu vanzarile, cheltuielile si vanzarile pe care le aduce prin reclamele Facebook Ads.

Acestea sunt doar o parte din setarile pe care le face o agentie Facebook Ads pentru a realiza reclame profitabile pe Facebook Ads.

