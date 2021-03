Semnatura electronica scrisa de mana - cel mai eficient mod prin care companiile se pot conforma cerintelor GDPR

95 la suta dintre formularele de consimtamant sunt scrise, in prezent, pe hartie

Mai mult decat o simpla semnatura

Actiuni umane, afacere digitala!

Compania japoneza Wacom, lider pe piata pad-urilor de semnatura si a afisajelor interactive pentru stilourile digitale, are in portofoliu solutii complete, creative si sigure pentru companiile care doresc instrumente pentru gestionarea proceselor impuse de GDPR. Semnaturile electronice executate cu tehnologiile Wacom sunt conforme standardelor avansate (AES), adica semnaturi care integreaza date asociate in mod unic autorului, au un nivel ridicat de incredere si permit detectarea oricarui tip de alterare ulterioara. De asemenea, aceste semnaturi sunt ele insele conforme prevederilor GDPR, respectand prevederile extrem de stricte cu privire la modul in care pot fi tratate digital datele biometrice.Nenumarate organizatii au depus, in ultimii ani, imense eforturi, sustinute cu bugete semnificative, pentru a se conforma exigentelor impuse de Directiva Europeana privind protectia datelor. La finalul acestui proces, cele mai multe dintre aceste companii sunt in situatia de a gestiona zeci sau sute de mii de formulare de consimtamant, flux pentru care trebuie sa mobilizeze noi resurse umane si financiare. Formularele semnate sunt obligatorii in nenumarate situatii, de la deschiderea conturilor si folosirea aplicatiilor bancare, la obtinerea cardurilor de loialitate sau a creditelor de consum, printre multe altele. La inceputul erei GDPR, consimtamantul a fost colectat exclusiv personal, prin semnaturi autentice scrise pe hartie cu cerneala "reala", iscalitura fiind creata de semnatar in prezenta fizica a solicitantului. Studiile arata ca 95 la suta dintre aceste formulare sunt scrise si in prezent pe hartie, practica intalnita mai ales in sectorul public, in domeniul financiar sau in zona serviciilor medicale. Acest proces aduce, insa, nenumarate neplaceri administrative, avand in vedere ca formularele de hartie trebuie create manual, tiparite, completate si colectate, urmand sa fie apoi copiate, scanate si, in cele din urma, arhivate atat fizic, cat si digital. Intregul proces este costisitor, consuma timp si perturba fluxurile de lucru.Respectand directiva europeana - care se refera atat la datele personale, cat si la metodele de obtinere a consimtamantului -, cea mai eficienta si mai intuitiva dintre solutiile oferite de tehnologie pentru eliminarea fluxului de lucru cu hartie este semnatura electronica scrisa de mana. Implementarea acestui sistem ii asigura unei companii un plus de siguranta in raport cu standardul de conformitate GDPR, stiind ca amenzile pentru greseli sunt, in acest caz, imense, de pana la 20 de milioane EUR sau 4% din cifra anuala de afaceri globala, calculata din exercitiul financiar precedent.Semnaturile electronice scrise de mana pot oferi un strat suplimentar de siguranta, in comparatie atat cu semnatura pe hartie, cat si cu alte tipuri de semnatura electronica. Natura fizica a procesului de scriere adauga un plus de intentionalitate demersului, iar identitatea autorului este confirmata de datele biometrice preluate si stocate in timpul folosirii instrumentului de scris electronic. De asemenea, semnatura electronica este conforma GDPR, in masura in care datele biometrice pe care le contine sunt doar preluate si stocate (eventual, cifrate) si nu procesate printr-un mijloc tehnic specific, care sa permita identificarea sau autentificarea persoanei fizice asociate. Regulamentul European permite procesarea datelor in situatii legale in care semnatura este contestata de autor, prin urmare, o companie este asigurata ca are baza legala necesara pentru a-si apara pozitia. Folosind chei de criptare de inalta calitate, aceasta tehnologie are un grad maxim de protectie a integritatii datelor, proceduri de recuperare rapida a acestora in cazuri legale si asigura o inalta protectie in fata riscurilor create de terti.Revolutia tehnologica are multe sa le ofere organizatiilor, care cauta instrumente inteligente atat pentru imbunatatirea proceselor, cat si pentru gestionarea unora dintre cele mai complexe probleme. Solutii din ce in ce mai simple si mai eficiente pot contribui semnificativ in diverse domenii sensibile, de la eficienta, cresterea performantei si reducerea costurilor, la diversificarea ofertei de servicii, controlul deseurilor, provocari de securitate sau conectivitate la nivel global. Pe masura ce tehnologia devine accesibila si este implementata la scara larga, diferentierea intre companii devine o noua imensa provocare. Dupa 35 de ani de experienta, compania Wacom intelege ca cel mai puternic element de diferentiere competitiva este, de fapt, o viziune care pune accent pe oameni. Compania ramane consecventa acestui principiu, modeland permanent viitorul digital al scrisului de mana. Actiuni umane, afacere digitala!