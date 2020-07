Luna trecuta, Unilever a propus modificarea structurii sale juridice anglo-olandeze intr-o singura companie holding cu sediul in Marea Britanie, la aproape doi ani dupa ce actionarii au respins mutarea sediului central in Olanda. Propusa unificare va da gigantului din domeniul bunurilor de larg consum mai multa flexibilitate pentru fuziuni si achizitii (M&A) si-i va reduce complexitatea.Van Beurden nu a spus in mod clar ca Shell vrea sa-si mute sediul central, precizeaza Financieele Dagblad."Intotdeauna trebuie sa continui sa te gandesti. Nimic nu este permanent si desigur analizam climatul de afaceri. Dar mutarea sediului central nu este o masura banala. Nu poti gandi superficial in legatura cu asta", a declarat Van Beurden.Un purtator de cuvant al Shell a confirmat pentru Reuters comentariile directorului general si a precizat ca firma cauta de multi ani metode de a simplifica structura sa duala.Shell are o structura holding complexa anglo-olandeza cu resedinta fiscala si sediul central in Olanda si sediul social in Marea Britanie. ...citeste mai departe despre " Seful Shell nu exclude mutarea sediului central din Olanda in Marea Britanie " pe Ziare.com