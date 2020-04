Schimbari importante in business. Antreprenorii reduc urgent costurile operationale (studiu)

Pentru a identifica problemele fondatorilor romani si cu scopul de a gasi solutii de sprijin la nivelul ecosistemului antreprenorial, am discutat cu 120 fondatori de firme de tip startup si scaleup.Initiativa ScaleOut este comparabila cu studii similare realizate in prezent in ecosisteme de business mature: Germania, Marea Britanie, Olanda, Suedia, Danemarca, Finlanda si Norvegia.Influenta COVID-19 asupra activitatii firmelor tech de tip startup si scaleup este evidenta: 36,7% dintre fondatorii intervievati au vazut deja evolutii negative si schimbari in business, iar 40,4% estimeaza ca vor fi efecte asupra dezvoltarii pe termen scurt si mediu, potrivit studiului realizat de ScaleOut, program de internationalizare a firmelor romanesti al Fundatiei Romanian Business Leaders.Pe un ton optimist, studiul ScaleOut releva ca 38,5% dintre fondatorii romani de firme tech de tip startup si scaleup vor reduce costurile cu forta de munca din cauza Covid-19."Ca solutii pentru viitor, credem ca guvernul are parghiile necesare pentru a fi alaturi de firmele tech, dar suntem convinsi ca fondatorii companiilor digitale vor reusi sa isi revina si sa creasca accelerat prin colaborare si, bineinteles, cu sustinerea investitorilor (fonduri de venture capital, business angels, platforme de crowdfunding), plus cu sprijinul comunitatilor de afaceri.Observam, de asemenea, ca firmele tech incep sa colaboreze intern, prin crearea de proiecte comune, si extern, cu alte comunitati de business din strainatate.Firmele romanesti expuse global trec mai usor prin acest context de pandemie, iar acum este momentul potrivit sa incurajam schimbul de experienta intre ecosisteme si de know-how", a declarat Claudiu Vrinceanu, coordonator si co-fondator al programului ScaleOut.Comunitatile de business, acceleratoarele de afaceri si educatia vor deveni mult mai importante pentru manageri si antreprenori in perioada urmatoare, post-Covid-19.De asemenea, potrivit ScaleOut, in contextul unei iminente crize economice, situatia firmelor romanesti se va inrautati, dar internationalizarea, mentalitatea "Born Global" si exporturile for deveni mai relevante ca niciodata.Prin urmare, antreprenorii care vor planta semintele internationalizarii in urmatorul an isi vor proteja companiile pentru viitoarele perioade incerte."In mediul et ...citeste mai departe despre " Schimbari importante in business. Antreprenorii reduc urgent costurile operationale (studiu) " pe Ziare.com