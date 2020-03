S-a lansat Ghidul Surselor de Finantare pentru Companii in Timpul Crizei COVID-19, dedicat antreprenorilor

"Un sondaj Best Jobs arata ca peste 50% dintre angajatorii romani au planuri sa isi continue afacerile, in ciuda agravarii pandemiei de coronavirus.Pentru toti antreprenorii care vor sa isi mentina afacerile pe linia de plutire, sa isi pastreze angajatii sau chiar sa isi dezvolte afacerea pe noi coordonate create de criza COVID-19, think tank-ul INACO Initiativa pentru Competitivitate a lansat Ghidul Surselor de Finantare pentru Companii in Timpul Crizei COVID-19.Este cea de-a noua editie din seria Ghidurilor de finantare pentru companii, realizata de comunitatea de profesionisti voluntari ai INACO", se arata intr-un comunicat.Ce domenii sunt vizate de INACODomeniile vizate de noul ghid INACO sunt: sanatatea, extinderea productiei si dezvoltare servicii, cercetare, dezvoltare, inovare, dezvoltarea resurselor umane, domeniul piscicol, agricol, pomicol, vitivinicol, dialog social, infrastructura mare in energie si tehnologie, stimularea mediului de afaceri, a culturii si a media, initiative de sprijin civice si private."Bani exista! Acest ghid aduna ultimele noutati pentru salvarea companiilor, 48 de oportunitati active acum pentru finantare nerambursabila, nebancara, publica si private, nationala si europene, in aceste vremuri delicate pentru sprijinirea intreprinderilor mici, mijlocii si mari.Beneficiarii pot fi companiile inovatoare, cele capabile de reprofilare a liniilor de productie la nevoile actuale, inclusiv cele care functioneaza in zonele cele mai defavorizate zone, dar nu numai. Am inclus alte sapte programe cu finantare europeana amanate, dar pentru care e bine sa ne pregatim", a declarat Andreea Paul, presedintele INACO si coordonatorul acestui proiect.La randul ei, Ioana Enache, expert civic al INACO, a precizat ca, prin acest ghid, "aducem in atentia studentilor, doctoranzilor si cercetatorilor post-doctorali perspectiva lansarii liniei de finantare dedicate lor, Innotech Student 2020, care incurajeaza initiativele antreprenoriale inca din timpul facultatii".Ultimele modificari legate de ajutoarele de statGhidul prezinta in sinteza si ultimele modificari legate de ajuto ...citeste mai departe despre " S-a lansat Ghidul Surselor de Finantare pentru Companii in Timpul Crizei COVID-19, dedicat antreprenorilor " pe Ziare.com