Rulmenti de otel si tuburi de rulment de calitate superioara

Clientii platformei sunt companii din industria metalurgica ce realizeaza instalatii industriale, fabrici de componente si de productie si reparatii de masini, companii din industria miniera, constructii navale chimica, alimentara, feroviara, energetica, aerospatiala, petrochimica sau farmacologica.Oferta disponibila pe platforma Virgament este diversa si poate fi consultata pe site-ul companiei https://virgamet.com/construction-alloy-bearing-steel-for-rolling-bearings . Puteti gasi aici rulmenti de otel tuburi de rulmenti, otel pentru piese de turbina, lame de turbina cu abur sau suruburi, supape hidraulice de presare, piese pentru pompa de apa, piulite sau pentru alte componente ce trebuie sa fie rezistente la apa.In clasele 100Cr6, 100CrMo7, 100CrMnSi6-4 compania furnizeaza rulmenti de otel si tuburi de rulment, cu caracteristici unice pe piata industriala:* un continut foarte ridicat de carbon - aproximativ 1%,* o duritate ridicata, grad ridicat de puritate al compozitiei chimice,* capacitate mare de intarire, rezistenta ridicata si oboseala statica si, in plus,* durabilitate materiala adecvata.La acest tip de otel special accentul principal se pune pe rezistenta la uzura deoarece componentele sale sunt supuse miscarii continue, contactului direct cu alte componente, de obicei sub presiune ridicata. In multe situatii, sunt necesare rezistenta specifica la coroziune si rezistenta la temperaturi mai ridicate ale otelurilor date. In aceste conditii, compozitia chimica poate fi determinate in fiabilitatea materialelor. Otelurile pentru rulmenti trebuie sa aiba o prelucrabilitate ridicata, nicio deformare in timpul tratamentului termic, incluziuni minime nemetalice si sulf, fosfor, oxigen, precum si o susceptibilitate limitata la decontaminarea suprafetei.Compania Virgament se conduce dupa cateva principii fundamentele, precum: competenta si respectarea nevoilor clientilor. Aceste principii pot fi sustinute prin calitatea materialelor oferite si serviciile profesionale de asistenta in timpul si post cumparare pentru clienti. Respectandu-le in fiecare zi, compania se poate mentine in topul celor mai buni furnizori de astfel de produse de pe piata mondiala