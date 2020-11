Revolta patronilor de sali de fitness, dupa inchiderea spatiilor: "Nu a fost vreodata un focar de COVID-19 intr-o sala fitness"

"Argumentele pentru inchiderea salilor de fitness sunt discriminatorii si contestabile din punct de vedere legal. Nu a fost vreodata un focar de infectare Covid-19 intr-o sala fitness, asiguram toate cerintele prevazute de institutiile statului si contribuim la sanatatea membrilor nostri. Consideram ca am fost vizati aleatoriu si am fost inchisi abuziv", au transmis reprezentantii domeniului fitness, potrivit adevarul.ro.Potrivit sursei citate, patronii din domeniu au mai aratat ca masura are un impact social foarte puternic. "Pandemia sau coeficientul de infectare nu pot reprezenta o scuza pentru masuri subiective care provoaca imense daune financiare si de imagine. Apoi, vine raspunderea economica. Sute de oameni sunt la limita subzistentei financiare si in situatie de risc sa isi piarda serviciul. Angajatii pierd, statul pierde contributiile si mai ales comunitatea pierde. Putem vorbi despre o vinovatie morala a celor care ignora cu buna stiinta educarea publicului si obstructioneaza indreptarea acestuia catre obiceiuri sanatoase care stimuleaza natural imunitatea", au adaugat patronii salilor de fitness", au mai aratat reprezentantilor firmelor care detin sali de fitness in Timisoara.Patronii spun ca au gasit deschidere si intelegere din partea autoritatilor prezente la intalnire, astfel ca pana la redeschidere, salile de fitness au propus un parteneriat proactiv sub forma unei campanii de promovare prin care comunitatea sa afle beneficiile sportului si cum acesta trebuie inclus in rutina saptamanala."S-a observat o recuperare mult mai rapida si o convalescenta redusa in cazul persoanelor care practica sport si se hranesc echilibrat. Avem aici, printre clienti, chiar si oameni care se recupereaza dupa Covid prin activitate fizica. Respectam distantarea sociala, purtam masca, asiguram norme de igiena insa trebuie sa regandim modul in care ne ingrijim sanatatea si cum facem preventia bolilor. Aici, sportul joaca un rol esential", au mai spus reprezentantii domeniului fitness din Timisoara, potrivit adevarul.ro. ...citeste mai departe despre " Revolta patronilor de sali de fitness, dupa inchiderea spatiilor: "Nu a fost vreodata un focar de COVID-19 intr-o sala fitness" " pe Ziare.com