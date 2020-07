Revenirea la birou. Angajatorii, dispusi sa investeasca in bunastarea angajatilor, pentru a-i face mai eficienti

Cum numarul pacientilor confirmati cu COVID-19 in Romania creste constant, modul de lucru - la birou si acasa - se redefineste si el. Cum poti mentine eficienta angajatilor in aceste noi conditii?Estimarile agentiei de consultanta imobiliara 24REAL arata ca per total, in 2020, cererea de spatii office se va reduce cu aproximativ 30%, la cel mult 250.000 mp tranzactionati in acest an. Pe de alta parte, in primele 6 luni ale anului, Avison Young, broker, a estimat ca suprafata inchiriata de companiile interesate sa deschida noi operatiuni in Romania a scazut cu 80%. De asemenea, o analiza Colliers arata ca aproape 70% dintre proprietarii si chiriasii din piata spatiilor de birouri considera ca epidemia va continua sa le afecteze activitatea pe tot parcursul acestui an, revenirea pietei fiind preconizata pentru 2021.In acest context, tendinta clara in spatiile de birouri existente este spre reorganizare, astfel incat activitatea de la birou sa se faca in conditii de siguranta. Printre masurile imediate si evidente luate de catre manageri s-au numarat reducerea densitatii personalului in spatiile de birou, regandirea si reconversia spatiilor de birou, dar chiar si reducerea numarului de angajati. Astfel, in timp ce salile de sedinta devin birouri, iar angajatii merg prin rotatie sa lucreze de la biroul clasic, un accent tot mai mare cade pe siguranta si eficientizare.Birourile clasice - investitii in distantare si siguranta"Birourile fizice joaca in continuare un rol vital, chiar si in realitatile actuale, cand conceptul work from home a devenit o normalitate. Mai primitoare si mai aerisite, acestea ofera mai multa intimitate, fiind mai degraba destinate zonei de creatie colaborativa, inovatie si socializare si mai putin zonei de task-uri rutiniere, care se incadreaza mai degraba in conceptul de work from home", a explicat Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio, companie specializata in solutii de amenajare si fitout pentru birouri.In acest sens, a crescut cererea pe anumite produse, destinate birourilor clasice, produse specifice perioadei, insa multe dintre companii nu au fost nevoite sa faca ...citeste mai departe despre " Revenirea la birou. Angajatorii, dispusi sa investeasca in bunastarea angajatilor, pentru a-i face mai eficienti " pe Ziare.com