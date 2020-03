Reteaua de sanatate REGINA MARIA lanseaza Clinica Virtuala, platforma de consultatii medicale online

Consultatiile online sunt urmate de un raport medical complet care contine, dupa caz, si indicatii de tratament acceptate in farmacii pentru procurarea retetelor prescrise.Consultatia este salvata in dosarul medical al abonatului, asigurand astfel continuitatea urmaririi medicale a pacientului.Momentan, serviciul beneficiaza de disponibilitatea a peste 100 de medici, din numeroase specialitati precum medicina interna, gastroenterologie, ORL, endocrinologie, pediatrie, dermatologie, psihologie pediatrica si consiliere nutritie.In perioada imediat urmatoare capacitatea Clinicii Virtuale REGINA MARIA va creste considerabil, pe masura ce mai multi medici din Retea isi vor muta activitatea din cabinete in online., declaraClinica Virtuala REGINA MARIA poate fi accesata de catre abonati fara niciun cost suplimentar, conform abonamentului, direct din aplicatia, atat din browserul calculatorului, cat si din aplicatia mobila.Discutia cu medicul va fi facilitata de Microsoft Teams, aplicatie care se poate descarca gratuit inainte de consultatie., subliniazaSolutia de telemedicina REGINA MARIA se bazeaza pe o integrare aprofundata intre aplicatia interna a pacientilor, echipele Medis si Microsoft pentru a oferi o experienta consistenta atat pentru pacienti, cat si pentru medici.Pacientii vor putea realiza o programare medicala online de pe desktop sau aplicatia mobila, dar si prin Call Center, programarea fiind ulterior confirmata printr-un e-mail cu o invitatie de intalnire pe aplicatia Teams.La ora stabilita, atat medicii cat si pacientii vor intra in intalnire, pe Teams, pentru o experienta fata-in-fata in timp real, doar dand click pe linkul din invitatie.Integrarea cu aplicatia Medis asigura ca datele personale ale pacientilor raman sigure, protejate si actualizate la zi.Clinica Virtuala REGINA MARIA a fost lansata cu prioritate pentru abonati si testata intr-un proiect pilot, iar in zilele urmatoare va fi accesibila gradual tuturor companiilor abonate.In cateva zile, serviciul va deveni disponibil pentru toti pacientii REGINA MARIA, abonati sau neabonati.