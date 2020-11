Retailul in vreme de pandemie. Povestea liloo, un magazin de haine pentru nou nascuti si copii

Pentru a putea supravietui in perioada pandemiei, multi retaileri si-au modificat strategia de business si au trecut in mediul online sau au inceput sa ofere produse mai relevante pentru clienti in aceasta perioada.Magazinul liloo a fost inca de la inceput online, ceea ce a reprezentat un avantaj in timpul pandemiei. Acest site de haine nou nascuti , bebelusi si copii s-a deschis in anul 2012 si a capatat o popularitate uimitoare de-a lungul timpului, datorita calitatii produselor si a preturilor avantajoase.Magazinul online liloo este destinat parintilor si persoanelor care cauta un cadou util pentru prichindei. Gama de produse este variata si cuprinde articole vestimentare realizate din materiale 100% naturale. Este bine stiut faptul ca cei mici au pielea mult mai sensibila decat adultii, asa ca au nevoie de haine de calitate superioara, placute la atingere si foarte confortabile.Insa, desi exista o multime de business-uri inregistrate in acest domeniu, liloo a devenit un brand de succes, deoarece preturile pe care le-a oferit inca de la inceput au fost mult mai accesibile decat cele existente pe piata. Copiii sunt intr-o continua crestere si dezvoltare, motiv pentru care necesita frecvent haine noi, iar mamicile le pot achizitiona la cel mai bun pret de pe liloo.Faptul ca acest brand autohton s-a facut remarcat prin oferta de haine calitative la preturi decente a reprezentat un avantaj in timpul pandemiei, atunci cand oamenii au inceput sa limiteze cheltuielile si sa devina mai atenti la produsele pe care le achizitioneaza. Dar, la fel ca alti retaileri, si liloo a avut oscilatii la capitolul vanzari, unele luni fiind mai dificile decat altele.Din fericire, industria vestimentara pentru copii se afla intr-o continua dezvoltare. Pandemie sau nu, bebelusii sosesc pe lume si au nevoie de haine nou nascuti din materiale naturale.De aceea, in ultimele luni, liloo a continuat sa creeze modele noi de articole din bumbac natural, cu un design vesel, menit sa aduca bucurie. Iar pentru ca in anul 2020 mamicile au fost nevoite sa evite pe cat posibil iesirile afara, cererea pentru hainele de casa a crescut si a fost indeplinita cu succes de catre acest magazin online. Majoritatea hainelor pentru nou nascuti, bebelusi si copii de pe liloo pot fi purtate atat la joaca sau la plimbari, cat si ca tinute de interior.Atunci cand pandemia a luat amploare, cererea pentru mastile de protectie a crescut, iar multi retaileri au inceput sa confectioneze masti din panza, bumbac sau tifon. Magazinul online liloo nu a urmat trendul, chiar daca dispunea de utilajele necesare confectionarii acestor articole. De ce? Pentru ca mastile din materiale textile nu asigura o protectie eficienta impotriva infectarii cu coronavirus. Ele nu au o capacitate buna de filtrare a aerului, iar liloo a preferat sa opteze pentru siguranta si responsabilitate, in detrimentul vanzarilor de masti.Acest magazin online este un business de familie in care s-a pus mult suflet, motiv pentru care hainele pentru nou nascuti, bebelusi si copii sunt pufoase, confortabile si satisfac cu succes nevoile prichindeilor!