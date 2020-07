Recesiunea, "raiul pe pamant" daca te duce capul. Daca esti "berbec" falimentezi cu toata turma

"Un milion de romani s-au intors in tara. In general, angajatii pe vreme de recesiune sunt mai fideli. NU schimba jobul precum o fac in vremuri mai bune sau nu pun presiune pe angajatori pentru salarii mai mari", spune Iancu Guda, presedintele AAFBR.Institutiile statului te ajuta sa iti pui pe picioare afacerea si chiar te stimuleaza."Costul de finantare, fie ca vorbim de accesul la capital, vedeti acum cate scheme de finantare pentru a facilita accesul la un imprumut deoarece statul vine si garanteaza pentru tine, ceea ce in conditii normale nu prea se intampla si dobanzile subventionate pentru anul acesta sunt zero, inflatia a scazut la jumatate, Banca Nationala reduce dobanda de politica monetara pentru a ieftini banii si pentru a incuraja investitiile, toate aceste asunt facilitati de care antreprenorii ar trebui sa profite", mai spune analistul financiar la Digi 24.In recesiune, profiti de tot ce se poateIn vreme de recesiune din punct de vedere strict rational, tehnic si economic, ai foarte multe avantaje: oameni mai ieftini si mai fideli, banii se obtin mai usor si cu dobanda mai mica, concurenta este mai putin agresiva."Daca ne uitam pe o serie de timp de 15 ani pentru a intelege comportamentul antreprenorilor din Romania, vom vedea ca pe vreme de expansiune (2017 - 2019) s-au infiintat in medie 100.000 de companii pe an, deci o medie lunara de 8000 - 9000 de companii. Adica iti faci companie in momentul in care ai foarte multa concurenta, cand oamenii se gasesc foarte greu si sunt foarte scumpi si accesul la capital este foarte dificil si cu dobanda foarte mare", spune Guda.Potrivit lui, daca ne uitam la evolutia ulterioara a companiilor nou infiintate, cele care se infiinteaza pe vreme de recesiune, ulterior, o duc cel mai bine. Au profiturile cele mai mari si cea mai accelerata crestere de cifra de afaceri."Ma asteptam ca in recesiune sa avem companii, antreprenori curajosi care sa exploateze aceste oportunitati pe care in vreme de expansiune nu le ai. Totusi, in Romania nu se intampla asta din pacate pentru ca, avem educatie financiara foarte mica, pentru ca avem un efect de turma si de obic ...citeste mai departe despre " Recesiunea, "raiul pe pamant" daca te duce capul. Daca esti "berbec" falimentezi cu toata turma " pe Ziare.com