Radierea autovehiculelor fara RCA, tergiversata

Erorile societatilor de asigurari in incheierea politelor RCA impiedica organele competente sa aplice, incepand cu 1 aprilie, suspendarea certificatelor de inmatriculare pentru rau-platniciProprietarii de autovehicule pot verifica daca polita incheiata a fost corect facuta, prin interogarea bazei de date comune realizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si Politie, la adresa http://cedam.csa-isc.ro.

A"CEDAM - baza de date a CSA a fost finalizata ca instrument IT, dar in momentul cand am stocat informatiile referitoare la politele RCA incheiate in 2005 si am facut comparatia cu baza de date a Ministerului de Interne, am constatat erori in proportie de 40% din politele inregistrateA", ne-a declarat Mihail Tecau, vicepresedinte CSA. Au fost trimise 2,7 milioane de informatii din care circa 850.000 au fost inregistrate gresit. Erorile se refereau la numarul de inmatriculare scris gresit, la seria de sasiu care nu a fost inregistrata complet ori alte mici inadvertente.

A"Dupa constatarea acestor erori, au fost instiintate societatile de asigurari care urmeaza sa faca corectiile pana la sfarsitul lunii martie. Acolo unde ele nu reusesc sa dea de proprietar, politia le va trimite o instiintare printr-o scrisoare, astfel incat, conducatorul tot va trebui sa se deplaseze la sediul asiguratoruluiA", a mai precizat Tecau.

1 aprilie este urmatoarea data in care baza de date CSA va fi comparata cu cea a MI si de data aceasta se va referi si la politele incheiate in 2006, pana la 31 martie. A"Verificarea de la 1 aprilie va identifica si persoanele care nu au asigurare si inspectia tehnica din Romania, dar va arata si cate din politele incheiate gresit au fost remediateA", mai spune vicepresedintele CSA.

In prezent, sunt incheiate circa 3 milioane de polite, iar Ministerul de Interne a identificat in trafic aproximativ 3,7 milioane de autovehicule. Desi pana acum raportarile referitoare la cei care au RCA mentionau 75% de polite incheiate din numarul de masini existente, CSA are certitudinea ca procentul celor care vor incheia polite pana la 1 iunie va fi de peste 90%. A"Informatiile din trafic arata ca doar 1% din cei care circula nu au asigurare si chiar daca mai exista cativa care au masini si nu circula cu ele, numarul lor nu poate fi foarte mareA", ne-a mai declarat Tecau. Procentele referitoate la incheierea politelor RCA sunt importante pentru raportul de monitorizare al Comisiei Europene care va fi facut public in luna mai.

Baza de date care va permite compararea exhaustiva a parcului de vehicule inmatriculate cu cel pentru care s-au indeplinit obligatiile legale privind incheierea asigurarii RCA va fi operativa din iunie, dar radierea autovehiculelor fara RCA a fost deocamdata suspendata.

Costuri mai mari

Asiguratorii spun ca in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana costurile, mai ales in ce priveste daunele platite, vor continua sa creasca cu circa 35% si, in acest context, se poate ajunge in situatia in care companiile de profil nu vor mai putea respecta obligatiile contractuale si vor intarzia plata daunelor sau vor invoca diverse motive pentru a nu plati.

Societatile autorizate au practicat la politele RCA valabile in anul 2006 un tarif mediu cu 20% mai ridicat comparativ cu preturile din 2005.

Pentru anul 2007, cand politele RCA vor include si Cartea Verde, asiguratorii au avansat tarife cu 20-30% mai ridicate fata de acest an, dar sunt cazuri cand preturile s-au triplat.

Asiguratorii cresc preturile

A"Tarifele la asigurarea RCA extinsa pentru 2007 vor creste, in medie, cu circa 40-45%, insa exista diferente de la un asigurator la altul, de la o categorie de autovehicule la alta.

In viitor, agentii de asigurare care vand RCA la colt de strada vor disparea, deoarece va intra in vigoare prelungirea automata a contractelor de acest tip la societatea de la care au fost cumparate.

Statisticile referitoare la despagubirile platite in Romania in baza asigurarilor RCA arata ca circa 1% din acestea reprezinta plati pentru vatamari corporale, in timp ce in alte tari europene ponderea acestora se apropie sau chiar depaseste 50%. Diferentele dintre Romania si alte state europene, din acest punct de vedere, se vor atenua in urmatorii 5 ani, urmare atat a aplicarii principiului liberei circulatii, cat mai ales a cresterii gradului de cunoastere si exercitare a dreptului pagubitilor de a solicita despagubiri pentru vatamarile corporale pe care le sufera intr-un accident. Incepand cu momentul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, limitele de despagubire vor trebui aliniate la cele prevazute in legislatia europeana. Astfel, incepand cu 2007, asiguratorii vor trebui sa plateasca despagubiri in limita a 100.000 euro pentru pagubele materiale si 350.000 euro de persoana pentru vatamari corporaleA" (Mihaela Circu, Media Xprimm).

Oana Grecea

