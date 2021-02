Purcari Wineries Group, singura vinarie din Europa de Est listata la bursa, la a 3-a aniversare de la listare

Pe 15 februarie 2018, managementul Purcari alegea sa treaca "la o noua etapa de dezvoltare", prin decizia de listare la Bursa de Valori din Bucuresti. Astazi, Grupul continua sa fie sustinut de investitori de top, printre care: Fiera Capital , Horizon Capital, East Capital, Conseq, Franklin Templeton, Aberdeen si SEB. In 2021, Purcari ramane singura vinarie din Europa de Est care a intrat in competitia de la bursa la sectiunea actiunilor internationale din sectorul productiei de vinuri (simbol bursier - WINE), dar si una din Top 10 companii cu cel mai inalt scor VEKTOR.Eugen Comendant, COO Purcari Wineries Group: "In trei ani de listare la bursa, Grupul Purcari a cunoscut o dezvoltare extraordinara atat in activitatea operationala, cat si in ceea ce tine de comunicarea cu partenerii si investitorii. Responsabilitatile pe care ni le-am asumat fata de comunitate si investitori odata cu inregistrarea la BVB ne-au maturizat, ne-au facut sa intelegem regulile pietei de capital si sa imbunatatim procesele din cadrul grupului. Astazi, privind inapoi spre 2018, ne dam seama ca am facut un progres colosal, dar nu ne oprim aici. Vom continua sa muncim pentru a creste si mai mult."In 2018, listarea Grupului la bursa a inceput cu pretul de 19 RON/actiune si, spre deosebire de alte sectoare, in care s-au devalorizat dramatic actiunile pe timp de Covid, actiunile Purcari au cunoscut o fluctuatie moderata. Cea mai inalta evaluare a actiunilor Purcari s-a inregistrat in data de 3 februarie 2020, inainte de pandemie, ajungand la cotatia de 25,86 RON/actiune. Pe 15 februarie 2021, actiunile Grupului au inceput tranzactionarea la pretul de 24,70 RON, ceea ce reprezinta o crestere de 30% fata de pretul de la inceputul listarii.Vinurile Purcari, atat cele deja consacrate, cat si cele lansate in perioada de dupa listarea la BVB continua sa fie inalt apreciate de catre amatorii de vinuri de ...citeste mai departe despre " Purcari Wineries Group, singura vinarie din Europa de Est listata la bursa, la a 3-a aniversare de la listare " pe Ziare.com