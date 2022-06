Publicitatea online va crește cu 20% până în 2024 - Ce înseamnă acest lucru pentru afacerea ta?

Evoluția spend a avut o creștere cu peste 100% din 2012 până în 2021. Potrivit statista.com, acest trend va evolua cu 20% până în 2024. Iată ce înseamnă acest lucru pentru businessul tău, ce oportunități există pe piață, de ce încă este important mixul de canale și care rămâne rolul agențiilor de digital.

Impactul pandemiei

După șocul inițial din martie 2020, oamenii au găsit fără întârziere alternative online pentru majoritatea activităților offline. Brandurile care s-au putut adapta rapid au simțit în aprilie 2020 un boom mai puternic decât în orice alt moment pre pandemie (vânzări peste cele de Black Friday, Crăciun sau alte perioade promoționale).

Brandurile care au oprit cu totul promovarea au ratat oportunitatea atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. „Premiul” pentru dobândirea clienților din prima parte a lui 2020 este customer lifetime value, oferit brandurilor care le-au câștigat încrederea.

În următorii ani, așteptăm o creștere a spend-ului de digital de încă 20% față de 2021, până în 2024, conform statista.com.

Ce oportunități există pentru businessuri

Dacă businessurile au ratat „startul”, gap-ul va crește în continuare. În schimb, dacă sunt deja unde își doresc, trebuie să-și păstreze poziția. Când piața își revine, brandurile cu un share of voice mai mare decât market share tind să crească mai rapid, așa cum prezintă The Institute of Practitioners in Advertising.

Alternativa ar însemna scăderea bugetelor. Deși această situație nu va determina scăderea instantă a market share-ului, Less Binet (Effectiveness in Context) ne arată că, de obicei, scăderea share of voice duce, în timp, la reducerea market share-ului.

În același timp, costurile de promovare online cresc, deci menținerea unui exces de share of voice față de marjet share devine mai grea pe măsură ce trece timpul. Cel mai bun moment să crești bugetele a fost acum 10 ani. Al doilea cel mai bun moment este azi.

De ce este important ca mixul de canale să existe în continuare

Deși trebuie să înțelegem evoluția canalelor de media, asta nu înseamnă că soluția este să mutăm tot spend-ul în online și să oprim tot ce înseamnă investiție de media. Din rapoartele ROI Genome de la Analytics Partners, vedem că return of investment crește pe măsură ce adăugăm canale de mix.

Mai mult, pe măsură ce evoluează și costurile platformelor, cu siguranță vor trebui ajustate și investițiile. Platforme mature ca Facebook Ads încep să devină neprofitabile pentru multe branduri, în timp ce alternative ca Tik Tok Ads oferă returns on ad spend mult mai bune.

Odată cu scăderea investiției în media tradițională (deci și a competiției), putem vedea scăderi ale costurilor pe aceste canale, lucru care le va face profitabile pentru din ce în ce mai multe branduri. Soluția este să fim platform-agnostics și să luăm aceste decizii tactice în funcție de strategia brandului.

Cum pot ajuta agențiile pe digital

Deși trendul de spend online crește puternic, mai există un trend paralel pe această piață: creșterea procentului de soluții complet automatizate. Încet, dar sigur, Google și Facebook mută mânerele de leverage din mâinile agențiilor în blackbox-uri în care nu avem acces direct.

Un viitor în care platformele să ceară doar domeniul site-ului și să se ocupe de restul nu mi se pare atât de îndepărtat. Asta nu înseamnă că rolul agențiilor de digital va dispărea. Dincolo de starea propriu-zisă a campaniilor de optimizare, agențiile care vor avea succes în următorii ani se vor transforma în agenții cu impact în deciziile strategice și tactice dinainte de pornirea campaniilor online.

Astfel, planificarea eficientă a bugetelor și campaniilor, gestionarea canalelor, asumarea și implementarea unei viziuni pe termen lung sunt lucruri până la care machine learning-ul Google/Facebook mai are mult de învățat.

Publicitatea online nu mai este imprimantă de bani de acum 10 ani. Investițiile cresc accelerat. Fiecare zi în care share of voice-ul brandurilor este sub market share va însemna o zi de scădere pe termen mediu-lung. Mixul de canale media e la fel de important ca oricând.

Soluția nu este să ducem toată investiția în digital sau în media tradițională, ci în ambele. Brandurile au nevoie de o abordare platform-agnostic, cu obiective și strategie ca elemente care să dicteze mixul.

Cu costuri din ce în ce mai mari și cu tot mai mulți competitori care se luptă pe același target market, deciziile strategice, pre-implementare, devin principale mecanisme de plus valoare pe care o pot aduce agențiile.

