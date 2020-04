Provident Financial Romania a donat 500.000 lei Asociatiei "Daruieste Viata"

"Situatia generata de pandemia COVID-19 ne-a pus pe toti in fata unor decizii care ne-au schimbat modul de lucru, comportamentul de business si abordarea fata de canalizarea resurselor, fie ca vorbim despre resurse umane sau financiare. In acest context, Provident a decis sa reduca in mod considerabil comunicarea comerciala in martie si aprilie si sa redirectioneze sumele aferente catre sustinerea personalului medical si unitatilor spitalicesti in lupta cu Coronavirus", se mentioneaza in comunicat.Astfel, Provident doneaza 500.000 de lei catre Asociatia "Daruieste Viata"' pentru sustinerea constructiei spitalului modular pentru pacientii cu COVID-19."Cred ca doar impreuna si doar fiind responsabili si solidari putem trece peste aceasta pandemie. Ajutorarea celor care au nevoie, fie ca sunt pacienti, medici, asistente sau oamenii care lucreaza in spital este un gest de responsabilitate individuala, dar si de responsabilitate colectiva. Este timpul ca si noi sa fim alaturi de ei, intr-o situatie total noua, pe care niciunul dintre noi nu ar fi putut-o anticipa", a declarat Oana Gheorghiu, fondatoare "Daruieste Viata".Reprezentatii Provident subliniaza ca au fost reduse cu peste 75% interactiunile fizice directe cu clientii nostri. Totodata, in baza unui proces implementat in urma cu peste doi, le-au fost oferite clientilor aflati in dificultati financiare, inclusiv ca urmare a situatiei generate de virus, posibilitatea de a-si amana plata ratelor, fara niciun efect negativ asupra lor (raportare baze de date externe, acumulare de restante). De asemenea, pentru clientii aflati in izolare sau carantina, a fost aplicat acelasi proces, in aceleasi conditii."Pentru ca o companie sa fie sustenabila pe termen lung, ea trebuie sa puna intotdeauna oamenii pe primul loc, fie ca vorbim despre clienti sau angajati. Da, suntem constienti de efectele pe care le va avea aceasta pandemie asupra mediului de afaceri. Suntem constienti ca multe dintre planurile fiecaruia dintre noi vor fi amanate sau anulate. Dar, in egala masura, am inteles ca o putem lua de la capat, atunci cand totul se va fi terminat, daca ne vom stabili prioritatile corect in aceasta perioada. Iar prioritatea noastra a fost si ramane grija pentru oameni'', a declarat Florin Balcan, directorul general al Provident Financial Romania.Provident Financial Romania face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,1 milioane de clienti in 9 tari din Europa, precum si in Mexic si Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrala si de Sud-Est si companie internationala listata la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit in Romania peste 325 de milioane de euro si a contribuit la bugetul de stat cu taxe in valoare de peste 113 milioane de euro. Cu aproape 2.000 de angajati, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din Romania.