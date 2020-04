Profitul net al OMV Petrom a scazut cu 43% in primul trimestru si taie 30% din investitiile planificate in acest an

Veniturile din vanzari au crescut cu 12%, la 6,08 miliarde lei, de la 5,42 miliarde lei in primele trei luni ale lui 2019.Productia de gaze naturale a scazut cu 3%, la 1,10 miliarde metri cubi, de la 1,13 miliarde mc in primul trimestru din 2019. La nivelul intregului an 2019, grupul a produs 4,47 miliarde mc.Productia neta de energie electrica a crescut in primele trei luni cu 3%, la 1,12 TWh.Grupul OMV Petrom avea la finalul primului trimestru al acestui an 12.135 angajati, mai putini cu 6% fata de trimestrul 1 din 2019 (12.853) si fata de 12.347 salariati in decembrie 2019."Valoarea veniturilor din vanzari consolidate a crescut cu 12% comparativ cu trimestrul 1 2019, sustinuta de volume mai mari ale vanzarilor de gaze naturale, partial compensate de preturi de piata mai mici ale marfurilor si volume mai mici ale vanzarilor de electricitate. Vanzarile din Downstream Oil au reprezentat 63% din totalul vanzarilor consolidate, in timp ce vanzarile din Downstream Gas au reprezentat 35% iar cele din Upstream 1% (vanzarile din Upstream fiind, in mare parte, vanzari in interiorul Grupului, nu catre terti)", se arata in raportul companiei.Investitiile au insumat 958 milioane lei in perioada ianuarie-martie 2020, cu 16% mai mari fata de trimestrul 1 din 2019, in principal directionate catre investitiile din Upstream in valoare de 657 milioane lei (trimestrul 1 2019: 650 milioane lei). Investitiile din Downstream au fost in valoare de 295 milioane lei (trimestrul 1 din 2019: 168 milioane lei), alocate aproape in intregime pentru Downstream Oil (in trimestrul 1 din 2019: 158 milioane lei).Datoriile totale au scazut cu 562 milioane lei la 31 martie 2020, comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2019, in principal din cauza scaderii datoriilor pe termen lung cu 418 milioane lei, ca urmare a revizuirii provizioanelor privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea in urma cresterii ratei de actualizare. Datoriile pe termen scurt (inclusiv datoriile asociate activelor detinute pentru vanzare) au scazut usor cu 144 milioane lei, deoarece scaderea datoriilor comerciale a fost doar p ...citeste mai departe despre " Profitul net al OMV Petrom a scazut cu 43% in primul trimestru si taie 30% din investitiile planificate in acest an " pe Ziare.com