Produse igienice pentru protectia personala si a celor din jur

De ce sa purtam manusi de protectie?

Magazinul Sanito.o ofera o gama vasta de produse precum manusi nitril, masti chirurgicale, acoperitori par, acoperitori pantofi, dezinfectant medical , echipament protectie, halate medicale sterile, combinezon la preturi excelente cu livrare imediata.Motivele pentru care alegem sa purtam manusi de protectie sunt multiple, fie pentru a ne proteja de bacterii, viusi sau substante nocive, sau pentru a-i proteja pe altii, in situatie specifice: in cabinete medicale sau de consulatii diverse, centre de infrumusetare, fabrici de prelucrare a alimentelor si multe altele.Pielea secreta uleiuri si deseuri metabolice, inclusiv diverse saruri, iar acestea reactioneaza agresiv cu unele materiale provocand daune ireversibile. Pentru a proteja obiectele de aceste secretii, trebuie purtate manusi la manipularea majoritatii obiectelor. Este disponibila o gama de manusi, iar tipul de manusi alese va depinde de tipul de obiect manipulat (si de preferintele personale).Manusile de unica folosinta din nitril sau latex sunt neabsorbante, ceea ce le face bune pentru obiectele prafuite sau murdare, care au o suprafata aspra (care s-ar putea prinde pe fibrele de bumbac) sau care au o suprafata foarte neteda (care ar putea fi alunecoasa). Unele organizatii nu folosesc manusi latex , deoarece unele persoane sunt alergice la ele. Proprietatile fizice ale latexului din cauciuc natural fac manusile de latex de unica folosinta extrem de elastice si rezistente la rupere, oferind in acelasi timp protectie impotriva unei serii de pericole, inclusiv a pericolelor biologice, cum ar fi agentii patogeni (inclusiv bacteriile si virusii) si anumite substante chimice. Deoarece sunt fabricate dintr-un material natural, manusile din latex sunt, de asemenea, mai usor biodegradabile decat omologii lor sintetici pentru manusi, ceea ce le face a fi o alegere preferata pentru unii utilizatori.O alta metoda sigura si eficienta este reprezentata de purtarea unei masti de protectie , care ne protejeaza atat pe noi, cat si pe cei cu care interactionam si ne tine la distanta de virusi si microbi, mai ales in locurile aglomerate si neaerisite corespunzator. Mastile sunt recomandate ca o simpla bariera, pentru a preveni raspandirea picaturilor respiratorii in aer si asupra altor persoane sau suprafete, in mod special atunci cand persoana care poarta masca tuseste, stranuta, vorbeste sau ridica vocea.Pentru o protectie eficienta, pe langa utilizarea mastii de protectie, se recomanda si adoptarea unor alte masuri de protectie la fel de importante - cum ar fi respectarea stricta a normelor de igiena.Igienizarea mainilor este o procedura de profilaxie simpla, sigura si cu costuri reduse, cu conditia sa fie efectuata corect si cu produsele potrivite. Astfel, spalarea igienica a mainilor se face cu apa si sapun lichid. Pentru dezinfectarea frecventa a mainilor, in situatiile in care spalarea lor nu este posibila, este bine sa se foloseasca geluri dezinfectante care contin componente de inmuiere sau hidratare, pentru a reduce senzatia de uscaciune, exfoliere si iritare a pielii pe care o poate provoca concentrati mare de alcool.Fie ca algem sa cumparam dezinfectant maini sau un combinezon omologat, Sanito.ro este furnizorul care ne ajuta sa nu dam gres!