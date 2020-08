Printarea in format mare, un serviciu foarte solicitat de firme

Dupa ce s-a trecut pe scara larga de la camerele foto analogice la camerele foto digitale, procedeul digital de printare format mare a devenit un trend.Tiparirea in format mare este o metoda populara pentru crearea de reclame de format mare si imagini decorative. Rezultatul este acela al unor imagini color mari foarte spectaculoaseExista doua metode principale de imprimare: UV si cu solventi.Tehnologia ultravioleta se bazeaza pe utilizarea de cerneluri speciale si radiatii ultraviolete. Datorita acestora din urma, vopseaua nu este absorbita in baza, ci se solidifica pe suprafata suportului, creand imagini luminoase si clare. Aceasta metoda este mai rar utilizata in practica.Imprimarea in format mare cu solventi se realizeaza cu imprimante speciale si este mult mai larg intalnita. Este extrem de precisa si permite sa se realizeze imagini atat pentru interior, cat si pentru exterior.In ultima perioada si comenzile de astfel de tiparituri speciale au crescut exponential, pentru astfel de servicii incepand ca sa fie folosite imprimante moderne care raspund din ce in ce mai bine la aceasta cerinta a clientilor, permitand in prezent diversificarea optiunilor pe care le ofera.Printarea in format mare digitala elimina timpul si materiale de pregatire pe care serigrafierea de altadata le necesitau.Este mai rentabila si ofera posibilitatea de efectuare de imprimari de calitate superioara.Aceasta tranzitie era inevitabila in materie de publicitate.Toate tipurile de branduri, indiferent ca vorbim de cele mai mici sau de branduri ale unor companii multinationale, categoric folosesc imprimarea digitala format mare pentru tot felul de actiuni pe care le desfasoara.Cel mai important motiv pentru care diferite firme solicita printare in format mare este necesitatea de a face publicitate la produsele si serviciile noi pe care le au.Pe masura ce ritmul de inlocuire al produselor si serviciilor a devenit din ce in ce mai alert si tehnologiile de print s-au dezvoltat tot mai mult. Asa se face ca tiparirea digitala a devenit un serviciu obisnuit astazi.Se constata un numar crescut de comenzi pentru printuri mari personalizate, care sa iasa din tipare, sa atraga vizual privitorii, sa ii faca sa isi doreasca ca sa stie mai mult despre ceea ce vad in imaginea imensa ce se afla in fata ochilor lor.Cel mai interesant este si faptul ca acum si preturile unor astfel de produse de reclama devin unele accesibile, calitatea afiselor este din ce in ce mai buna, iar timpul de livrare al acestora este tot mai redus.Mai ales in sectorul modei aceasta utilizare de printuri in format mare este foarte folosita. Tiparirea digitala este importanta pentru ca magazinele isi schimba colectiile foarte repede, uneori saptamanal. Iar mijloacele de afisare trebuie sa tina pasul cu aceste schimbari.Se constata mai multa flexibilitate si versatilitate oferita de tiparirea in format mare digitala care permite sa se realizeze serii scurte sau lungi ale diverselor produse.In functie de comportamentul de vanzare al doritorilor de tinute vestimentare in trend, se adauga sau se scot anumite produse, iar reclamele trebuie ca fie promotorii acelor piese de imbracaminte si accesorii noi sau extrem de populare la un moment dat.Nu mai vorbim si de frecventele promotii din magazine cu care toti ne-am obisnuit deja in calitate de cumparatori.Acest lucru necesita multa flexibilitate si un mod de lucru ritmic, simplificat, o colaborare cu o firma furnizoare de printuri in format mare extrem de serioasa, pe care sa te poti baza.