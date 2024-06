Primarul din Moldova Noua: Zacamantul de cupru e in curs de privatizare

Primarul localitatii Moldova Noua, Matei Lupu, afirma ca zacamantul de cupru din zona se afla in curs de privatizare, dupa ce a fost organizata licitatie si a fost semnat un precontract, fiind vorba despre al doilea ca marime din tara si putand fi inca exploatat cateva decade.

"Am auzit ca este vorba despre un caz de spionaj, dar noi nu stim despre ce este vorba. Ce pot sa va spun este ca zacamantul este mare si se afla in curs de privatizare, iar noi chiar ne asteptam sa se auda vesti bune, ca se va redeschide intreprinderea. Ca marime, zacamantul este al doilea din tara si ar putea sa ridice zona asa cum a fost in urma cu cativa ani. Pentru prima data a fost exploatat in anii '60 si mai poate fi exploatat cativa zeci de ani", a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, primarul Matei Lupu.

Potrivit primarului, a fost o licitatie pentru privatizarea acestui zacamant si a fost semnat un precontract, urmand sa se intabuleze terenurile, sa fie obtinute certificatele de exploatare, apoi contractul final.

"Precontractul a fost semnat cu o firma elvetiana, nu mai stiu exact cum se numeste. Intreprinderea Miniera Moldova Noua este inchisa din anul 2004", a spus Lupu.

DIICOT face verificari dupa ce factori de decizie din IPROMIN SA Bucuresti au divulgat catre persoane din mediul de afaceri din Federatia Rusa informatii si documente clasificate referitoare la zacamintele de cupru si metale rare din zona Moldova Noua, mai exact zacamantul "Suvorov".

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala fac cercetari fata un grup infractional, constituit din persoane avand cetatenie rusa si romana, sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de articolul 19 din Legea 51/1991, articolul 169 si articolul 298 Cod penal.

"In fapt, s-a retinut ca factori de decizie din cadrul SC IPROMIN SA Bucuresti au divulgat catre persoane din mediul de afaceri din Federatia Rusa, informatii si documente clasificate, referitoare la zacamintele de cupru si metale rare din zona Moldova Noua, mai exact zacamantul de banatite si zacamantul ?SUVOROV?", se arata intr-un comunicat de vineri al DIICOT.

Procurorii DIICOT fac verificari privind autenticitatea documentatiei, caracterul clasificat al informatiilor si documentelor, impactul negativ asupra securitatii nationale, precum si efectele produse asupra economiei nationale si mediului concurential, urmand ca, raportat la probatoriul administrat, sa fie dispuse masurile legale in cauza.

In 19 octombrie, O.M., in varsta de 42 de ani, cetatean rus, a fost depistat pe Aeroportul International "Henri Coanda", in timp ce incerca sa paraseasca teritoriul Romaniei, avand asupra sa documente si harti geologice, emise de autoritati ale statului roman, continand informatii si date clasificate privitoare la zacamintele de cupru si metale rare aferente exploatarilor Moldova Noua si SUVOROV, a precizat DIICOT.

