Pompele funebre in Iasi, un business activ 24 de ore din 24!

Moartea este un eveniment inevitabil, insa pentru care nimeni nu este vreodata pregatit. Pierderea unei persoane dragi reprezinta cea mai grea incercare prin care un om trece in aceasta viata, astfel incat este normal sa aiba nevoie de ajutorul unor specialisti.

Daca sunteti din aceasta parte a tarii, o firma de pompe funebre Iasi va poate ajuta sa va ocupati de toate aspectele inmormantarii, de la cele birocratice, prevazute de legislatia romaneasca, pana la detaliile care tin de organizarea ceremoniei de ingropaciune sau incinerare, in functie de credinta si de optiunile personale ale defunctului.

Aria de acoperire a unei companii de pompe funebre din Iasi

Nimeni nu este vreodata pregatit pentru un astfel de eveniment, care soseste mereu pe neasteptate. Prin urmare, este absolut normal ca specialistii in domeniu sa fie disponibili 24 de ore din 24 si 7 zile pe saptamana.

Unul dintre primele aspecte de care trebuie sa se ocupe se refera la preluarea decedatilor de la morga. Aceasta poate fi realizata de la urmatoarele spitale din judetul Iasi: Spitalul Militar Dr. Iacob Czihac, Spitalul de Boli Infectioase Iasi, Spitalul Sfantul Spiridon, Spitalul C.F.R., Spitalul de Urgenta Dr. Nicolae Oblu, Spitalul Dr. C.I. Parhon, Institutul Regional Oncologic Iasi, Spitalul de Psihiatrie Socola, Spitalul de Urgenta Pascani, Spitalul Orasenesc Harlau, Spitalul Orasenesc Targu Frumos, Spitalul C.F.R. Pascani, Spitalul Orasenesc Targu Neamt, Spitalul Municipal Roman, Sanatoriul TBC Bisericani, Serviciul Judetean de Medicina Legala din Iasi.

Odata preluat trupul neinsufletit de la morga, reprezentantii companiei de pompe funebre Iasi se vor ocupa de depunerea decedatilor la capela urmatoarelor cimitire din oras: Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Sfanta Treime, Cimitirul Buna Vestire, Cimitirul Sfantul Vasile, Cimitirul Sfintii Petru si Pavel, Cimitirul Sfantul Vasile, Cimitirul Eroilor, Cimitirul Evreiesc si Cimitirul Galata.

Serviciile funerare asigurate

O companie de pompe funebre din Iasi ofera servicii funerare complete, incepand cu aducerea unei medic pentru constatarea decesului si continuand cu procedurile de imbalsamare, tanatopraxie, toaletare si imbracare, menite sa asigure trupului neinsufletit un aspect cat mai demn si mai apropiat de cel pe care persoana decedata il avusese in timpul vietii.

Apoi, reprezentantii firmei se ocupa de perfectarea actelor necesare pentru inhumare sau incinerare, de obtinerea certificatului de deces si a adeverintei de inhumare, precum si, in unele cazuri, a avizelor de la Sanepid sau Procuratura. Este organizat transportul funerar intern sau extern, in functie de locul decesului, dar si transportul invitatilor si al insotitorilor de la ceremonia funebra, precum si al coroanelor si jerbelor de flori.

Alte servicii constau in rezolvarea detaliilor legate de aducerea preotului si a cantaretilor bisericesti, de organizarea procesiunii funerare si apoi a parastasului si a pomenirii.

Pe langa serviciile amintite, companiile de pompe funebre Iasi ofera si o gama completa de produse funerare. Rudele sunt ajutate sa configureze pachetul funerar potrivit bugetului disponibil, astfel incat sa fie organizata o inmormantare completa si decenta. Pot sa aleaga dintre urmatoarele articole: sicrie complet echipate si accesorizate, urne pentru cenusa funerara, cruci din lemn, fier sau marmura, monumente funerare din granit sau marmura, aranjamente florale, prosoape, batiste, iconite si pachete pentru pomana.

In concluzie, specialistii in pompe funebre din Iasi au in vedere fiecare detaliu si asigura desfasurarea ceremoniei in cele mai bune conditii. Datorita lor, veti putea sa depasiti greutatea pierderii, avand cugetul impacat ca persoana decedata a avut parte de o plecare demna.

