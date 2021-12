Plannerul Made for Business, un nou material lansat de Academia Gomag, cea mai buna resursa de eCommerce

Academia de eCommerce Gomag, premiata anul acesta drept cea mai buna resursa de eCommerce din Romania, lanseaza in premiera un nou material, sub numele Made for Business.

Made for Business este un planner pentru business si viata personala, nedatat, ce contine 240 de pagini consistente, pline de trackere, checklist-uri, organizatoare, liste si planificatoare lunare / saptamanale.

Made for Business poate fi comandat deja in Academia Gomag si reprezinta un bun personal util pe termen lung, pentru inceputul noului an.

Pentru cine e plannerul Made for Business?

Echipa Academia Gomag a facut un joc de cuvinte cu numele plannerului. Pe de o parte, materialul a fost realizat ca un indrumator pentru cei care au un interes in sfera afacerilor, pentru cei “nascuti sa faca business”.

Pe de alta parte, prin folosirea activa a plannerului, orice business poate deveni mai organizat, mai productiv si mai eficient, in functie de gradul de implicare al persoanei care foloseste plannerul.

Made for Business este un planner nedatat, potrivit pentru orice roman care isi doreste o afacere (intr-un viitor mai apropiat sau mai departat), pentru oamenii de afaceri care au deja experienta, pentru oameni de marketing, influenceri si manageri.

Scopul lui este sa devina un “asistent personal” prezent 24/7, care aduce un aport consistent in abilitatile de organizare, productivitate, prioritizare si stabilitate emotionala, pe plan personal si profesional.

Cum se foloseste plannerul Made for Business?

Nu e nevoie de cunostinte avansate sau lucruri complicate. Plannerul functioneaza ca o agenda, cu mai multe lucruri in plus.

Se poate folosi ca o agenda personala, prin notarea planurilor, actiunilor si a programarilor pe plan personal. In aceasta privinta, plannerul contine si organizatoare tipice: saptamanale, pentru calatorii, pentru situatii urgente, lista de cadouri, tips & tricks pentru dezvoltarea abilitatilor emotionale, tracker obiective, vision board lunar etc.

In acelasi timp, in mod fundamental, este un planner de business, cu spatii generoase pentru planificarea strategiei de afaceri, fise de brand, audit HR & logistica, scalare business, idei de continut etc.

Made for Business este un material consistent de 240 de pagini, cu dimensiuni intre A4 si A5 (astfel ca poate fi luat oriunde), hardcover de culoare neagra, cu finisare mata.

Este discret si elegant, iar legatura este rezistenta (fascicule din 16 in 16 pagini).

Vrei sa iti cresti productivitatea? Sa iti dezvolti abilitatile de organizare si sa te simti in control asupra vietii tale? Comanda plannerul Made for Business!

Despre creatorii Made for Business:

Plannerul a fost realizat de echipa Academia de eCommerce Gomag, cei care dezvolta si platforma eCommerce Gomag, board game-ul GoFunnel, precum si o multime de resurse pentru educarea pietei de eCommerce: podcastul Doza de eCommerce, evenimente, webinarii si continut in multiple forme.

Gomag este o platforma eCommerce de tip SaaS, ce poate fi inchiriata pe baza unui abonament si pe care se dezvolta peste 2400 de magazine online, din diferite nise. Platforma se diferentiaza prin functionalitati native exclusive pentru piata romaneasca, precum modulul de creare landing page, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator tema si +150 de aplicatii presetate.

