Piata se muta online: Micii producatori iti trimit acasa verdeturi, tu platesti cu cardul sau Revolut

Gospodarii s-au aliniat si la aceasta cerinta, ba chiar incurajeaza plata cu cardul, inclusiv Revolut.Si pentru ca acum este momentul sa sprijinim munca pe care taranii romani o depun, Ziare.com a adunat laolalta cateva surse de incredere pentru portia ta de vitamine din fiecare zi.Produse din gospodariePentru a face fata cat mai organizat numarului mare de cereri, cei de la Produse din gospodarie livreaza prin curier si au creat un cos standard pentru o familie de 2-4 persoane.Cosul saptamanal 30 martie-4 aprilie, spre exemplu, arata cam asa:3 legaturi ceapa - 6 lei1 legatura usturoi verde - 3 lei2 salate - 10 lei2 legaturi ridichi - 6 lei2 kg morcovi- 10 lei2 kg mere- 10 lei1 kg sfecla rosie - 5 lei/kg1 leg pastarnac - 3 lei/legatura sau bucata1 leg patrunjel radacina - 3 lei/ legatura1 telina - 3 lei1 borcan dulceata de mere - 15 lei1 borcan gem (la alegere) - capsune (18 in stoc), caise (16 in stoc), prune (22 in stoc)- 10 lei1 borcan castraveti sau 1 borcan gogosari - 6 lei (23 in stoc din fiecare)1 borcan ardei iute (10 borcane)/ 1 borcan ardei bulgaresc tocat (8 disponibile) - 10 lei (cate 10 borcane din fiecare disponibile)✅Total: 100 lei+ 36 lei curier= 136 lei/ cos✅Desigur, cosul se poate personaliza, adaugand produse si bani la costul final.Producatorii va sfatuiesc sa comandati joi sau vineri daca va doriti sa primiti comanda luni, luni dimineata pentru a primi cosul marti, marti dimineata pentru a primi produsele miercuri.Legume naturale, fara stimulenti chimici - Gradina de pe vale - IsalnitaSi cei de la Legume naturale, fara stimulenti chimici - Gradina de pe vale - Isalnita s-au adaptat la situatie si livreaza la domiciliu, o data pe saptamana, pachete in valoare de minim 50 de lei."Livrarea se face de preferat, in fata portii sau a blocului, pentru a evita contactul cu manerele usilor, butoanele lifturilor si interfoanelor. Este mai sanatos pentru toata lumea, pentru ca desi lucram cu manusi si masca de protectie, daca atingem alte obiecte nu mai este igienic nici pentru noi, nici pentru dumneavoastra", scriu ei pe pagina lor de Facebook Legumele se culeg din gradina proprie, comuna Isalnita