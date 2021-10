„Piața din România este mai deschisă să folosească instrumente online de inteligență artificială” - interviu CEO Biano.ro Michael Zelinka

Dupa un 2020 plin de provocari si un 2021 al adaptarilor, una dintre vedetele e-commerce-ului mondial, segmentul home & deco, nu da semne de incetinire - ba din contra.

Am stat de vorba despre acest fenomen cu Michael Zelinka, CEO Biano Romania si fondator al retelei Biano, marketplace-uri de produse pentru camin, prezente in 7 tari (Romania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Olanda, Portugalia, Brazilia).

Gratie avantului cumparaturilor online de mobilier si decoratiuni, cei de la Biano au perspective de lansare pe 3-4 piete noi in perioada urmatoare.

In interviul urmator, antreprenorul originar din Cehia relateaza despre perspectiva Biano asupra comertului electronic home & deco in noile vremuri pandemice, ce stau sub semnul variantei Delta Covid-19 si despre cum va evolua e-commerce-ul home & deco in trimestrul 4 2021 la nivel mondial.

Cum a afectat raspandirea variantei Delta a Covid-19 magazinele dvs. partenere pana acum? Au simtit impactul lipsei de materii prime la nivel mondial ori al pretului crescut al livrarilor de materiale, de exemplu?

Cu siguranta exista un impact asupra lanturilor de aprovizionare ale partenerilor nostri. Din analizele noastre, efectele principale ar putea fi resimtite abia in primavara 2022, chiar daca situatia s-a imbunatatit in vara 2021. Inca nu suntem siguri daca aceasta este starea finala. Dar daca ar fi sa judecam dupa listarile de produse pe platformele Biano, de exemplu, vedem un numar din ce in ce mai mare.

Credeti ca magazinele online de produse pentru camin sunt mai bine pregatite si echipate pentru a face fata impactului noii variante Covid? Cum i-ati ajutat in aceasta privinta?

Partenerii nostri, magazinele online inregistrate pe platformele Biano, au reactionat intr-un mod foarte rezonabil. In general, si-au adaptat lantul de aprovizionare, restructurandu-si oferta in functie de disponibilitate.

De asemenea, au inteles schimbarea din comportamentului clientilor, acordand, pe cale de consecinta, o importanta mai mare vizibilitatii online.

De doua ori mai multi oameni cumpara mobilier in Romania pentru ca au observat comerciantul/produsul online. La fel de important: cumparatorii au capatat si mentinut experienta achizitiilor home & deco online.

In cele din urma, partenerii nostri au valorificat experienta inca din primul val al pandemiei, pentru a-si carmui mai bine afacerea.

Care credeti ca va fi focusul vizitatorilor Biano in lunile urmatoare? Ce produse cauta clientii, dupa mai bine de un an de activitati majoritar desfasurate in interior?

Vedem o schimbare extraordinara in comportamentul clientilor. In Romania, de 2,5 ori mai multi oameni folosesc social media in cercetarile lor atunci cand cumpara produse home & deco online (o atesta un studiu Kantar si Google).

In aceasta perioada, de trei ori mai multi oameni din Romania au cautat recenzii de produse de mobilier, independente, prin comparatie cu anul 2019.

Vedem tendinte similare pe platformele Biano si le abordam cu instrumente excelente, precum Biano Star - o suita de solutii pentru partenerii nostri pentru a obtine feedback cu privire la experienta si produsele pe care le vand. In aceste demersuri, Biano serveste ca un partener independent si impartial.

Cati parteneri noi ati inregistrat pe toate platformele Biano in 2021,

comparativ cu 2020?

Vedem o crestere sustinuta a numarului de parteneri, de peste 20% de la an la an. Si, dupa cum am mentionat, parteneriatele noastre din Romania sunt din ce in ce mai numeroase.

Care sunt indicatorii de performanta pe care ii veti avea in vedere la finele lui 2021?

Bineinteles ca veniturile noastre si veniturile pe care le aducem partenerilor nostri sunt principalele noastre obiective. Credem ca putem pastra o crestere puternica, de aproape 80%.

In plus, cu lansari viitoare, precum Biano Studio, ne vom uita mai mult la coeficientii de interactiune a vizitatorilor nostri cu continutul de pe platformele Biano.

Biano Studio este parte din functionalitatile pe care le veti lansa? Ce alte instrumente de pe platformele Biano credeti ca vor asigura mai mult trafic si vanzari pentru partenerii Biano, in trimestrul 4 al acestui an?

Pe platformele Biano aducem o multime de instrumente in folosul magazinelor partenere, de pe urma carora au de castigat si vizitatorii nostri, fireste.

Toate sunt gratuite, iar magazinelor noastre partenere, inregistrate deja sau care doresc sa se inregistreze pe Biano, le oferim nu doar aceste instrumente, ci si ajutor in implementare si gestionare.

Din categoria tool-urilor deja lansate, avem, in primul rand, Biano Star - un nou mod prin care magazinele home & deco online pot interactiona cu clientii lor, un sistem de recenzii din partea clientilor, care pot incarca si poze cu produsul si relata mai multe despre experientele lor cu acele piese achizitionate, in propriul camin.

La fel de util, un alt mijloc de-a face cross selling, Biano Button, bazat pe tehnologia proprie creata de echipa noastra, intern, un instrument de inteligenta artificiala (AI).

Avem si Biano Pixel, un tool de masurare a performantei continutului, prin care utilizatorilor li se ofera recomandari, cu care chiar doresc sa interactioneze in calatoria lor online in universul home & deco.

In plus, nou-lansatul Biano Studio, un instrument foarte creativ, care-i va motiva pe utilizatori sa devina propriii designeri de interior.

Ce alte atuuri ale marketplace-ului Biano credeti ca sunt relevante pentru un retailer online de mobilier?

Echipa Biano intelege ca, pentru a adauga valoare pe segmentul home & deco online, trebuie sa le furnizam utilizatorilor nostri plusuri exclusive, in procesul de achizitie. Si o facem, folosind tehnologia.

Printre multele investitii pe care le realizam, noi investim foarte mult in dezvoltare si imi permit sa aleg 3 produse, disponibile exclusiv la Biano, rezultatele acestei munci de dezvoltare.

Primul - cautarea prin imagini - cel mai sofisticat instrument bazat pe inteligenta artificiala, pentru descoperirea, explorarea si compararea produselor pentru camin.

Pixelul Biano este un instrument exclusiv, cu copyright, care duce integrarea partenerilor la nivelul urmator si permite un control mai mare asupra directionarii utilizatorilor spre produsele retailerilor.

Iar Biano Button este o functie revolutionara, oferita gratuit partenerilor nostri, care le permite partenerilor nostri sa foloseasca motorul nostru de similaritate AI si, pe cale de consecinta, le permite clientilor sa exploreze mai multe articole.

Inteligenta artificiala a fost - si continua sa fie - in centrul inovatiilor Biano. Cum credeti ca va schimba peisajul online home & deco dupa 2021?

Cu siguranta asistam la o integrare mai profunda a AI in e-commerce-ul home & deco. Aceasta tendinta va continua.

In zilele noastre este practic imposibil sa gasesti o parte din Biano care sa nu foloseasca AI intr-o anumita forma.

In plus, intentionam sa introducem mai multe functii centrate pe utilizator, in care AI aduce o valoare enorma.

Vorbind despre peisajul online home & deco, care sunt pietele dvs. cele mai performante, in ceea ce priveste veniturile pentru parteneri?

Pietele din Cehia si Slovacia raman dominante, in ceea ce priveste dimensiunea lor.

Cu toate acestea, pietele din Romania si Ungaria detin o crestere foarte solida. Acest lucru este corelat cu marimea veniturilor partenerilor nostri.

Dar in ceea ce priveste apetenta pentru folosirea instrumentelor AI? Impartirea este aceeasi?

In general, da - cu cat piata este mai mare, cu atat acceptarea instrumentelor AI este mai mare. Vedem unele nuante - de exemplu, piata din Romania este mai deschisa sa foloseasca instrumentul de cautare prin imagini decat altele.

