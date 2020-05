Piata berii se prabuseste, iar orzul de calitate risca sa ajunga mancare de porci

"Ce se intampla acum si cum va evolua situatia? Nu am nicio idee", spune Brett Askew, un fermier britanic care a decis sa opteze pentru cultivarea orzului in speranta ca il va vinde producatorilor de malt."Recolta este in pamant si trebuie sa asteptam sa o recoltam. Insa cine o va cumpara?" se intreaba Brett Askew.Aproape a sasea parte din orzul existent la nivel mondial este utilizat pentru a produce malt, insa aceasta pondere este mai mare in regiunile cu industrii puternice de bere si whiskey, transmite Bloomberg.Conform datelor publicate de guvernul american, in sezonul viitor stocurile de orz in Uniunea Europeana vor creste cu 14% pana la 6,6 milioane de tone. In paralel, preturile la orz in Franta au coborat recent la cel mai redus nivel de dupa 2015.Orzul din care se produce malt trebuie stocat in silozuri speciale pentru a-si pastra calitatea, iar in conditiile in care urmatoarea recolta va incepe in jurul lunii iunie, multi cultivatori nu dispun de spatiile necesare pentru a stoca orzul pana cand cererea isi va reveni.Grupul belgian Boortmalt, cel mai mare producator mondial de malt, se asteapta sa isi reduca achizitiile de orz de la fermieri, iar rivalul Malteurop a inchis, temporar, patru fabrici de procesare din America de Nord."Nu exista tranzactii cu orz pentru malt, deoarece nu exista cerere. De fapt, producatorii de malt incearca sa scape de orz, deoarece preconizeaza ca nu vor avea nevoie de el. Ei stiu ca exista o noua recolta care urmeaza sa apara pe piata", spune Brent Atthill, director la RMI Analytics AG.In aceste conditii, diferenta de pret intre orzul de calitate utilizat pentru productia de malt si soiul utilizat drept nutret pentru animale s-a redus din cauza diminuarii cererii si va continua sa se reduca, sustine Brent Atthill.La nivel global, guvernul american se asteapta ca in sezonul urmator stocurile mondiale de orz sa se majoreze cu 7% pana la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.Pentru fermierul Brett Askew, chiar daca sectorul bauturilor isi va reveni in acest an, piata orzului va ...citeste mai departe despre " Piata berii se prabuseste, iar orzul de calitate risca sa ajunga mancare de porci " pe Ziare.com