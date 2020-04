Peste 436 milioane de companii din intreaga lume risca sa fie inchise din cauza pandemiei

Conform celui de-al treilea raport al sau privind efectele pandemiei pe piata muncii, OIM estimeaza ca aproape 232 de companii de comert en gros si cu amanuntul, 111 milioane din sectorul de prelucrare, 51 de milioane din cel hotelier si 42 de milioane din alte domenii, precum cel imobiliar, se afla "intr-un pericol serios", informeaza agentia EFE."Milioane de companii din intreaga lume se afla aproape de colaps, le lipsesc economiile si accesul la credite. Acestea sunt adevaratele fete ale pietei muncii si, daca nu sunt ajutate acum, pur si simplu vor disparea", a avertizat, intr-un comunicat, directorul general al OIM, Guy Ryder.Institutia, cu sediul la Geneva, insista ca masurile care se iau in diferite tari pentru reactivarea economiei sa se bazeze pe un nivel ridicat de creare de locuri de munca si sa fie sprijinite "cu politici si institutii de munca mai puternice si cu sisteme de protectie sociala mai ample si sa fie alocate mai multe resurse".Pe de alta parte, OIM recomanda o mai mare coordonare la nivel international in ceea ce priveste pachetele de masuri de stimulare, cu scopul ca "recuperarea sa fie efectiva si sustenabila".In raportul sau, OIM estimeaza ca in al doilea trimestru, din cauza izolarii sociale si a altor masuri pentru franarea raspandirii pandemiei, se vor pierde 10,5% din orele de munca la nivel mondial, echivalentul a 305 milioane de locuri de munca pentru norma intreaga (la inceputul acestei luni estimarea era de 195 milioane), potrivit EFE.Pe regiuni, organizatia estimeaza ca America va fi cea mai prejudiciata, cu o pierdere de 12,4% a orelor de munca, urmata de Europa, cu 11,8%, in timp ce in rest se va depasi nivelul de 9%.Criza a avut un impact negativ special in economia informala, unde lucreaza peste jumatate din angajatii din lume (doua miliarde din 3,3 miliarde la nivel global), si, de aceea, OIM preconizeaza ca 1,3 miliarde dintre acesti salariati "se afla in pericol iminent de a-si pierde sursele de venit".In prima luna de masuri de izolare sociala in contextul pandemiei, OIM estimeaza ca acesti lucratori (fara contracte de munca) au pierdut, la nivel mondial, cam 60% din venituri, proc ...citeste mai departe despre " Peste 436 milioane de companii din intreaga lume risca sa fie inchise din cauza pandemiei " pe Ziare.com