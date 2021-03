Peste 360 de ansambluri noi vor fi inaugurate in 2021. Vezi lista completa si preturile

Potrivit unei statistici efectuate de site-ul dedicat imobiliarelor noi, Korter.ro , in acest an urmeaza sa fie date in folosinta peste 360 de ansambluri rezidentiale. Zona capitalei ramane polul principal de dezvoltare cu peste 150 de ansambluri construite in Bucuresti si localitatile invecinate.Datele Korter.ro arata ca inceputul anului 2021 a adus si o usoara crestere a preturilor pentru imobiliarele noi. Cea mai mare crestere se inregistreaza in Cluj-Napoca, unde preturile locuintelor noi au crescut, in medie, cu 144 euro/mp, ajungand la 1.426 euro/mp. De altfel, orasul de pe Somes se afla in continuare pe prima pozitie in topul celor mai mari preturi/mp pentru locuinte noi. Conform Korter.ro, pe pozitia secunda se afla Brasov, unde un apartament nou poate fi achizitionat cu preturi medii de 1.052 euro/mp.Cresterea pietei imobiliare din Brasov este redata si de cifrele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care plaseaza orasul de sub Tampa pe pozitia a treia in ceea ce priveste numarul de tranzactii incheiate in primele doua luni ale acestui an. Comparativ cu perioada similara din anul 2020, in Brasov au fost efectuate cu 1.812 mai multe tranzactii imobiliare, ajungand astfel la 5.665 de contracte incheiate.In prezent, pe site-ul Korter.ro sunt listate peste 800 de ansambluri rezidentiale noi care inca mai au spre vanzare locuinte. Unele dintre acestea au fost deja finalizate si date in folosinta, insa mai multe jumatate dintre ele sunt inca in curs de constructie.In acest an, in Romania urmeaza sa fie date in folosinta peste 360 de ansambluri rezidentiale, iar cele mai multe dintre vor fi in zonele: Bucuresti - 158, Constanta - 59, Iasi - 40, Brasov - 29, Cluj-Napoca - 22, Timisoara - 18, Pitesti - 13, Sibiu si Oradea - 8. Lista completa cu ansamblurile rezidentiale noi si cu detalii despre acestea poate fi consultata si pe site-ul Korter.ro.Desi pandemia de coronavirus a facut ca interesul pentru achizitia caselor cu curte sa creasca considerabil, cele mai cautate si tranzactionate locuinte sunt in continuare apartamentele cu doua camere."Cererea tot mai mare de locuinte noi ii incurajeaza pe dezvoltatorii imobiliari sa construiasca in continuare. Pe parcursul anului 2020 au fost finalizate 67.816 locuinte, in crestere cu 304 locuinte, fata de anul 2019. Estimarile arata insa ca trendul de crestere se va pastra, iar numarul din acest an ar urma sa fie chiar mai mare. In luna ianuarie 2021, s-au eliberat 2.558 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 10,2%, fata de luna ianuarie 2020", transmite si Institutul National de Statistica.Programul Noua Casa 2021 a debutat vineri, 26 martie. Plafonul de garantare a Programului Noua Casa, editia 2021 este de 1,5 miliarde lei, iar Ministerul Finantelor a diminuat comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garantiei.In acest an, 14 banci participa la programul Noua Casa: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank si Alpha Bank.Programul Noua Casa diferentiaza locuintele in functie de pret in contextul cerintelor legate de categoria locuintei, avansul minim obligatoriu si procentul maxim de garantare astfel:- majoritatea locuintelor achizitionate prin Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 5% iar procentul maxim de garantare de 50%.- locuinte noi, inclusiv cele construite prin programele ANL, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 15% iar procentul maxim de garantare de 60%.Prin programul Noua Casa pot fi achizitionate si locuinte mai vechi. Pe site-ul Flatfy.ro sunt listate toate anunturile de imobiliare scoase la vanzare in Romania.In anul 2020, prin programele Prima Casa si Noua Casa au fost acordate 16.102 garantii, pentru credite de aproximativ 3,6 miliarde lei.