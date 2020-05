Peste 30% din IMM-uri raporteaza scaderea cifrei de afaceri cu 50% din cauza pandemiei - sondaj

Insa mai mult de jumatate (54%), considera ca exista si beneficii care pot fi extrase din parcurgerea acestei perioade de administrare a situatiei de criza. Rezultatele apartin unui sondaj realizat de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL).Esantionul a cuprins 530 de respondenti: antreprenori, liberi profesionisti si reprezentanti ai mediului de afaceri in pozitie de middle si top management, din industrii precum HoReCa, Turism, Transport, Evenimente, Comert online si offline, Servicii, Productie, Consultanta, IT, Marketing & PR. Sondajul s-a desfasurat online, in perioada 15 - 30 aprilie 2020. 80% dintre respondenti provin din zona microintreprinderilor si intreprinderilor mici.Doar 18% dintre firmele chestionate au declarat ca activitatea lor s-a desfasurat in mod normal pe perioada crizei pandemice, fara a fi redusa, in timp ce 45% si-au scazut activitatea cu peste 50%. Cu toate acestea, un procent de aproape 80% si-au pastrat intacta echipa si nu au efectuat concedieri.In ceea ce priveste varianta de somaj tehnic, pentru aceasta au optat un sfert dintre firme, pentru mai mult de jumatate din numarul angajatilor lor. Pe de alta parte, 60% dintre acestea nu au apelat deloc la somajul tehnic.Telemunca a fost implementata de jumatate dintre respondenti.In ceea ce priveste increderea in autoritati si in modul de gestionare a acestei crize, sondajul COAL arata ca peste 66% se declara satisfacuti, multumiti si foarte multumiti de actiunile luate de catre Guvern. Printre cele mai apreciate atribute pozitive in gestionarea crizei s-au detasat: viteza de reactie (40%), cunoasterea problemei (39%), masurile sociale (34%).Printre cele mentionate ca negative se numara masurile economice (62%), coordonarea institutionala (40%) si comunicarea (34%). Totodata, peste 85% dintre cei chestionati considera ca actualul Guvern ar trebui sa foloseasca aceasta situatie de urgenta in sensul unor transformari sistemice si a unor reforme in regim accelerat.Aproape 90% considera ca necesara, dezvoltarea in Romania, a unei infrastructuri proprii pentru producerea substantelor, echipamentelor si aparaturii medicale ...citeste mai departe despre " Peste 30% din IMM-uri raporteaza scaderea cifrei de afaceri cu 50% din cauza pandemiei - sondaj " pe Ziare.com