Peste 100 de companii active in Romania au donat pentru combaterea pandemiei COVID-19

Potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES, cele mai mari donatii in bani au fost anuntate de catre: Hidroelectrica (aproximativ 2 milioane euro), Romgaz (1,1 miloane euro), OMV Petrom si Banca Transilvania (1 milion euro), Philip Morris (sub 1 milion euro), Nuclearelectrica (700.000 euro), BRD, BCR si ING (sub 500.000 euro), urmate de Orange, Mega Image, Coca Cola."Dintre membrii ARIR regasim, de asemenea, ALRO, Antibiotice, BRK Financial Group, Idea Bank, Purcari, Electrica si Teraplast.", se mentioneaza in comunicat. Potrivit ARIR, alte companii au sprijinit sistemul medical prin donatii in natura, precum flote de masini pentru spitale, mancare pentru personalul medical, medicamente, aparatura si materiale medicale, produse dezinfectante, companiile fiind: Dacia, Arctic, McDonald's, Sanofi, eMAG, Unilever."In plus fata de donatiile in bani, numeroase companii listate la Bursa de Valori Bucuresti si nelistate din sectorul energetic, bancar si al utilitatilor au adoptat masuri de sprijin al populatiei. Membrii ARIR din toate sectoarele de activitate au asigurat continuitatea activitatii si identificarea unor solutii care sa permita repornirea cat mai curand posibil a economiei", a declarat Daniela Serban, presedinte ARIR.Reprezentantii ARIR sustin ca, in functie de sectorul din care fac parte, companiile s-au mobilizat si au implementat masuri de siguranta a angajatilor, a populatiei si in acelasi timp de continuitate a afacerilor."In sectorul energetic au fost intreprinse actiuni pentru a asigura bransarea locurilor de consum pentru cei veniti din strainatate si furnizarea fara incidente a energiei electrice. In sectorul farmaceutic, companiile au adaptat productia pentru a raspunde nevoilor sistemului medical. Sectorul bancar a anuntat flexibilitate in sprijinul persoanelor fizice si juridice aflate in dificultate, precum si solutii pentru relansarea activitatii companiilor imediat ce contextul va permite acest lucru. Alte companii au solicitat avize de la autoritatile competente pentru noi produse necesare pentru a acoperi deficitul de materiale sanitare din Romania, se mentioneaza in comunicat.Totodata, reprezentantii ARIR a sustinut inca de la inceputul declansarii situatiei de urgenta necesitatea unei comunicari proactive a companiilor listate cu investitorii, din dorinta de a oferi mai multa claritate asupra masurilor intreprinse de companii si impactul starii de urgenta asupra afacerilor.ARIR este o organizatie non-guvernamentala si non-profit care a fost infiintata cu scopul de a oferi emitentilor actuali si potentiali o platforma pentru dezvoltarea profesionistilor in relatia cu investitorii (IR) si pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici in comunicarea cu investitorii si in guvernanta corporativa.