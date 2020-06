"Sectorul nostru nu poate trece peste aceasta situatie dificila fara sprijin de la stat. Asta se intampla in toate tarile Europei (...) Noi am avut promisiuni in doua intalniri concrete chiar de la premier privind anularea impozitului specific pe semestrul al doilea si am continuat sa trimitem scrisori si catre Ministerul Finantelor si catre cel al Economiei pentru a se concretiza.Semestrul al doilea ar fi perioada iulie-decembrie, deci ar trebui sa luam foarte repede o decizie de anulare a lui. Legat de terase, fiecare autoritate locala are autoritatea sa reduca aceste taxe pe spatiul public. Noi, cel putin in Bucuresti, am facut o abordare a Primariei Capitalei", a declarat la TVR Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania.Vezi si O vacanta all inclusive la un hotel de trei stele in Mamaia, de trei ori mai scumpa decat una in BulgariaCalin Ile a vorbit si despre preturile practicate in domeniu in aceasta perioada."Pana la urma, pretul este facut de cerere si oferta si ceea ce recomandam noi turistilor este sa fie cu discernamant si sa se informeze. Nu ar trebui sa se arunce la prima oferta. Sunt oferte pe toate palierele de preturi, iar daca nu gasesc ei singuri, sa mearga la agentul de turism sa le dea o recomandare privind pretul si locatia pe care sa o aleaga", a spus Calin Ile.Citeste si:Hotelierii romani au avut pierderi uriase in ultimele trei luni. Cum spera sa-si recastige clientiiReprezentantii industriei turistice cer autoritatilor masuri de sprijin - de la vouchere pentru restaurant pana la suspendarea taxei pe teraseCirca 10.000 de rezervari au fost facute de turisti pe litoral pentru prima saptamana din iunie ...citeste mai departe despre " Patronii de hoteluri sustin ca Orban le-a promis eliminarea unui impozit si ca preturile nu sunt mai mari ca in alte parti " pe Ziare.com